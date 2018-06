Etwa 84.000 Kambodschaner sind aus Furcht vor Repressalien nach dem Militärputsch in Thailand in ihre Heimat geflohen. Allein am Freitag seien 40.000 Menschen über die Grenze gekommen, teilte der Gouverneur der Provinz Banteay Meanchey, Kor Samsarouet, mit.



Auslöser der Flucht war die Ankündigung der Militärjunta, Razzien gegen illegale Arbeiter und ihre Arbeitgeber durchführen zu wollen. Einige Arbeiter wurden entlassen und nach Hause geschickt. Zudem kursieren Gerüchte, dass einige Arbeiter von thailändischen Einsatzkräften erschossen worden seien.



Heereschef Prayuth Chan-Ocha hatte sich am 22. Mai in Thailand an die Macht geputscht. Zuvor hatte es monatelangen Auseinandersetzungen zwischen der gewählten Regierung unter Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra und der Opposition gegeben.

Am Freitag hatte die Junta eine seit dem Putsch geltende Ausgangssperre aufgehoben. Die Regelung war schon zuvor in den Touristenhochburgen gelockert worden. Politische Demonstrationen und Kritik an der Machtergreifung des Militärs bleiben aber verboten.