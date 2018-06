Es steht schlimm, wenn die Ereignisse ausgerechnet Baschar al-Assad recht geben. Im vergangenen Oktober sagte der syrische Diktator im Interview mit einem türkischen Fernsehsender: "Es ist unmöglich, den Terrorismus wie eine Spielkarte auszuspielen, denn er ist wie ein Skorpion, der nicht zögert dir bei der ersten Gelegenheit in den Finger zu beißen." Assad warf der türkischen Regierung vor, islamistische Kämpfer in Syrien zu unterstützen. "In der nahen Zukunft werden diese Terroristen auch eine Wirkung auf die Türkei haben, und die Türkei wird einen hohen Preis dafür bezahlen."

Acht Monate später haben die islamistischen Kämpfer der Isis im irakischen Mossul 49 türkische Geiseln genommen, darunter den Generalkonsul, ehemaliger hoher Berater von Premier Recep Tayyip Erdoğan. Außenminister Davutoğlu brach eine USA-Reise ab, die Regierung kam zu gleich zwei Krisensitzungen zusammen und berief ein Nato-Treffen ein.

Lange Zeit war es der türkischen Regierung ganz recht, dass auch islamistische Kämpfer gegen Assad mobilisierten. Nun aber wird das Land selbst zum Opfer. Der Skorpion hat zugestochen – und die Türkei an einer sehr empfindlichen Stelle getroffen.



74 tote Türken durch Syrien-Konflikt

Die Südgrenze des Landes ist eine Tausende Kilometer lange, offene Wunde. Jeder Zwischenfall und jeder Konflikt dort kann den ganzen Staat infizieren. Assads Truppen, die islamistischen Kämpfer von Isis und Jabhat Al-Nusra, aber auch die bewaffneten Kurden der PKK und KCK – sie ringen dort um Einfluss und sind der Türkei nicht freundlich gesinnt. Immer mal wieder flogen Granaten auf türkisches Gebiet, versehentlich oder absichtlich. 74 Türken starben durch den Konflikt, 337 wurden verletzt, erklärte das Außenministerium im Mai. Nun also eine Geiselnahme türkischer Bürger durch Isis im Irak, der Höhepunkt der Eskalation.

Iraks Konflikt zwischen Sunniten, Schiiten und Kurden Isis Die Organisation Islamischer Staat im Irak und in Syrien (Isis) kämpft für einen sunnitischen Gottesstaat im arabischen Raum. Sie ging aus der 2003 gegründeten Gruppe Tawhid und Dschihad hervor, die sich gegen die US-Invasion im Irak wandte. Erster Anführer der Isis war der Jordanier Abu Mussab al-Sarkawi. Die Terrorgruppe griff nicht nur US-Soldaten an, sondern auch Schiiten und Christen im Irak. Die US-Armee tötete al-Sarkawi 2006, seitdem führen Iraker die Organisation. An Macht gewann die Isis, als sie sich im Frühjahr 2013 in den syrischen Bürgerkrieg einmischte. Vor allem im Nordosten Syriens greift die Gruppe regelmäßig syrisch-kurdische Städte an. Im Irak profitiert sie vom Konflikt der schiitischen Regierung unter Nuri al-Maliki mit den sunnitischen Parteien des Landes. Sunniten und Schiiten Die Sunniten sind die weltweit größte Glaubensrichtung im Islam. Im Irak zählen aber mehr als 60 Prozent der Bevölkerung zu den Schiiten, zwischen 30 und 40 Prozent sind sunnitisch. Die Unterschiede beider Richtungen entsprangen ursprünglich der Frage, wie die Nachfolge des Propheten Mohammed nach dessen Tod geregelt werden sollte. Die Vorstellung der Sunniten setzte sich durch, weshalb die Schiiten ihnen teilweise bis heute vorwerfen, den Koran gefälscht zu haben. Unter Saddam Husseins Herrschaft im Irak (1979 bis 2003) war die sunnitische Minderheit im Irak an der Macht. Die US-Besatzer hatten nach dem Sturz des Diktators im Jahr 2003 fast alle staatlichen Institutionen im Land zerstört, auch die Armee. Tausende mehrheitlich sunnitische Männer waren ohne Arbeit und sahen sich von der schiitischen Zentralregierung im Bagdad vernachlässigt. Der seit 2006 amtierende Ministerpräsident Nuri al-Maliki integrierte die sunnitische Minderheit nicht in seine Regierung. Die USA und ihre Verbündeten unterstützen al-Maliki. Der versucht den Konflikt nun mithilfe einer dritten Gruppe zu lösen: den irakischen Kurden. Kurden im Irak Die Kurden haben im Norden des Iraks die autonome Region Kurdistan mit eigener Flagge, eigener Verfassung und eigener Hymne. Sie stellen 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung im Irak, die Mehrheit der muslimischen Kurden ist sunnitisch. Die Baath-Partei organisierte unter Saddam Hussein zwischen 1988 und 1989 einen Genozid gegen die Kurden im Irak. 180.000 Menschen wurden bei der so genannten Anfal-Operation getötet. Die Kurden hatten sich im Iran-Irak-Krieg zwischen 1980 und 1988 auf die Seite des Iran gestellt. Nach dem Sturz Husseins wurde die autonome Region von der neuen irakischen Regierung anerkannt. Die Zentralregierung in Bagdad und die autonome Region streiten sich jedoch seit Jahren wegen weiterer Gebietsansprüche der Kurden. So beanspruchen beide Parteien die erdölreiche Stadt Kirkuk für sich. Ministerpräsident al-Maliki hat den Kurden seit mehreren Monaten kein Geld mehr geschickt. Im Kampf gegen die Terrorgruppe Isis setzt al-Maliki jetzt jedoch auf die Hilfe der Kurden: Ihre gut ausgebildeten Kämpfer sollen den Vormarsch der Isis gemeinsam mit den irakischen Streitkräften stoppen.

Wirklich etwas tun kann die Türkei nicht. Zwar sagen Erdoğan und sein Präsident Gül immer wieder, dass ein Angriff auf türkische Bürger aufs Härteste erwidert würde. Sie haben sich auch schon vor vielen Monaten vom Parlament die Erlaubnis geholt, die eigene Armee jederzeit auch im Ausland einsetzen zu können. Doch dazu dürfte es jetzt im Irak ebenso wenig kommen wie es bisher in Syrien dazu gekommen ist. Nato-Bündnisfall, ein Eingreifen des Irans, Chemiewaffen und Schlimmeres: All das wäre dann gefährlich nah. Eher muss die Türkei darauf hoffen, dass Isis gar kein Interesse daran hat, sich zusätzlich zu den Regierungen in Damaskus und Bagdad auch noch mit der in Ankara anzulegen. In den vergangenen Tagen hatte das Außenministerium noch kurzfristig versucht, seine Bürger aus Mossul zu evakuieren, doch sie waren nicht schnell genug.

Die jüngste Eskalation ist so auch ein Beispiel dafür, wie sehr sich die türkische Außenpolitik übernommen hat. Außenminister Davutoğlu hatte einst davon geträumt, dass sich in der Region "kein Blatt mehr bewegen kann ohne den Willen unseres Volkes". Nun, so schreibt es ein türkischer Kolumnist, "wüten dort ganze Waldbrände und alles, was Ankara tun kann, ist, zuzuschauen".