In der Hafenstadt Mariupol haben ukrainische Streitkräfte nach eigenen Angaben die prorussischen Separatisten aus dem Stadtzentrum vertrieben. Die Armee habe Granatwerfer und gepanzerte Fahrzeuge eingesetzt. Mindestens fünf Separatisten seien getötet und vier ukrainische Soldaten verletzt worden.

Der ukrainische Innenminister Arsen Awakow sagte, die Operation habe im Morgengrauen begonnen und dauere an. Die Sicherheitskräfte hätten zahlreiche Scharfschützen und Straßensperren "unschädlich gemacht". Viele Bürger der Hafenstadt hätten sich in Kellern in Sicherheit gebracht, berichteten örtliche Medien.

Auch an der ukrainischen Grenze zu Russland rückten Regierungseinheiten gegen militante Aufständische vor. Sie brachten nach eigenen Angaben einen rund 120 Kilometer langen Gebietsstreifen unter ihre Kontrolle, den die Grenztruppen dort aufgegeben hatten.

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko und Russlands Präsident Wladimir Putin hatten am Donnerstag zum ersten Mal miteinander telefoniert und über die Lösung des Konflikts in der Ukraine gesprochen. Poroschenko habe Putin über seinen "Plan zur Beruhigung der Lage im Südosten der Ukraine unterrichtet", sagte Poroschenkos Sprecher. Er habe aber kritisiert, dass die Separatisten im Besitz von drei russischen Panzern seien und Russland dies entgegen aller Zusagen nicht verhindert habe.

In Donezk war am Donnerstag das Auto des Separatistenführers Denis Puschilin explodiert. Puschilin sei nicht in dem Fahrzeug gewesen, als es zerstört wurde, sagte eine Sprecherin der prorussischen Aufständischen. Bei der Explosion seien aber zwei seiner Leibwächter getötet worden.

Zehntausende Ukrainer auf der Flucht

Beide Seiten hatten sich bereits vor einigen Wochen vor dem Referendum in den Provinzen Donezk und Luhansk heftige Kämpfe um Mariupol geliefert. Dabei waren zahlreichen Menschen getötet worden.

Zehntausende Menschen sind inzwischen aus dem Osten der Ukraine geflohen. Die meisten von ihnen kommen aus Slowjansk. Viele Bewohner der von den prorussischen Separatisten besetzten Stadt seien seit einer Woche ohne Wasser, Gas und Strom, schreibt der Guardian. Die Versorgung mit Lebensmitteln werde immer schwieriger, vieles verderbe, da die Vorräte nicht mehr gekühlt werden können.