Die Regierungen in Moskau und Kiew streben eine Vereinbarung über einen Waffenstillstand im Osten der Ukraine an. Darauf hätten sich Russlands Präsident Wladimir Putin und der ukrainische Präsident Petro Poroschenko in einem Telefonat geeinigt, teilte das französische Präsidialamt mit. Zur Überwachung der Waffenruhe solle ein "zuverlässiger Mechanismus" mit einer aktiven Rolle der OSZE geschaffen werden, sagte Putin.



An dem Telefonat nahmen auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident François Hollande teil. Vorgesehen ist, dass die Vereinbarung noch am Montag erzielt werden soll. Dafür soll die Kontaktgruppe zur Ukraine zusammenkommen.

Nach Angaben des Elysée-Palastes vereinbarten Merkel und Hollande mit Putin und Poroschenko, dass sie in fünf Punkten zusammenarbeiten wollen: An erster Stelle wurde eine bilaterale Waffenruhe zwischen der ukrainischen Führung und den prorussischen Separatisten in der Ost-Ukraine genannt. Als zweiten Punkt führte die französische Regierung die wirksame Grenzkontrolle zwischen Russland und der Ukraine unter Beteiligung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) an. Ukrainische Grenzbeamten sollen deshalb künftig russisches Territorium betreten dürfen. Das teilte das Kanzleramt mit. Gemeinsam mit ihren russischen Kollegen sollten sie die Grenze an den Orten kontrollieren, an denen Separatisten Grenzposten besetzt halten.

Darüber hinaus sollten für die Grenzposten Izvarino, Dolzhansky und Kraznopartizansk die Modalitäten der Grenzkontrollen festgelegt werden. Als weitere Punkte nannte Frankreich die Befreiung von Gefangenen und Geiseln beider Seiten sowie Dreierverhandlungen.

Waffenruhe endet am Abend

Merkel und Hollande hatten schon mehrfach mit Putin und Poroschenko telefoniert, um eine Lösung in der Ukraine-Krise herbeizuführen. Derzeit geht es vor allem darum, die von der ukrainischen Regierung ausgerufene Waffenruhe für den Osten des Landes zu verlängern, die am Montagabend ausläuft. Trotz der Waffenruhe hatte es in den vergangenen Tagen wiederholt gewaltsame Zusammenstöße gegeben.

Die Staats- und Regierungschefs der EU hatten Russland am Freitag ein Ultimatum gestellt. Bei ihrem Gipfeltreffen hieß es in einer Erklärung, die Moskauer Regierung müsse zeigen, dass sie es ernst meine mit der Entspannung in der Ostukraine. Russland müsse "substanzielle Verhandlungen" über Poroschenkos Friedensplan aufnehmen, anderenfalls werde die EU neue Sanktionen gegen Moskau beschließen.