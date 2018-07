Der Friedensplan des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko für die Ostukraine stößt beim eigenen Militär auf Kritik. Die einseitige Feuerpause für die ukrainischen Truppen sei ein "strategischer Fehler", sagte der Kommandeur des Bataillons Asow, Andrej Bilezki, am Samstag dem Internetkanal Gromadske. Für einen solchen Schritt hätten aus Sicht des Kommandeurs erst die Grenzen zu Russland geschlossen werden müssen, damit ein weiteres Einsickern von "Terroristen" aus Russland verhindert werden könne.

"So wird nur die technische und zahlenmäßige Ausstattung der Terroristen weiter verstärkt", sagte Bilezki. Er gehe davon aus, dass sich Poroschenko auf außenpolitischen und diplomatischen Druck hin zur Feuerpause entschlossen habe. Die innenpolitischen Faktoren aber seien andere.



Das Bataillon Asow ist an der "Anti-Terror-Operation" gegen die Separatisten im Osten der Ukraine beteiligt. Die einwöchige Waffenruhe hatte Poroschenko am Freitagabend angeordnet. Trotzdem kam es seitdem zu Schießereien. Größere Gefechte wurden jedoch nicht gemeldet.



Prorussische Separatisten in der Ostukrainehaben den Waffenstillstand als Schwindel kritisiert. "Es gibt ständig Schießereien, und diese Waffenruhe, über die Poroschenko spricht, ist Betrug", sagte Rebellenführer Pawel Gubarew am Samstag in Donezk.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat alle Seiten im Osten der Ukraine zur Einhaltung der Waffenruhe aufgerufen. Alle politisch Verantwortlichen müssten sich auch öffentlich dazu bekennen, sagte Merkel. Nach der Ausrufung der Waffenruhe durch Poroschenko sei es nun an der Zeit, eine politische Lösung zu finden. Der Friedensplan des Präsidenten sei eine "sehr gute Grundlage" dafür.

Die Feuerpause ist ein zentrales Element in Poroschenkos 15 Punkte umfassendem Plan. Dazu gehört auch eine Dezentralisierung der Macht und die Verabschiedung eines Verfassungszusatzes zum Schutz der russischen Sprache. Im Gegenzug wird von den Separatisten die Räumung aller besetzten Regierungsgebäude gefordert und ihnen zugleich eine Amnestie angeboten. Durch Korridore sollen "russische und ukrainische Söldner" die Region verlassen können.

Russland fahndet nach ukrainischem Innenminister

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat Poroschenkos Friedensplan scharf kritisiert. Das Papier enthalte keine Aufforderung zum Dialog und sei in einigen Punkten im Ton eines Ultimatums abgefasst, sagte Lawrow. Die Initiative sei zudem eine "radikale Abweichung" von den Genfer Friedensvereinbarungen im Ukraine-Konflikt. Lawrow warf Poroschenko Wortbruch vor.



Russland hat unterdessen den ukrainischen Innenminister Arsen Awakow und den Gouverneur von Dnjepropetrowsk, Igor Kolomojski, wegen Mordes zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Den beiden Politikern werde vorgeworfen, bei der Kriegsführung in der Ostukraine "verbotene Mittel und Methoden" eingesetzt zu haben, teilte ein Sprecher der obersten russischen Ermittlungsbehörde mit. Der Minister und der Oligarch Kolomojski, der als Geldgeber der "Anti-Terror-Operation" im Osten der Ukraine gilt, stünden zudem im Verdacht, an der Verschleppung und Ermordung von russischen Kriegsreportern beteiligt gewesen zu sein.

Insgesamt seien etwa 40 Ermittler im Einsatz, um die Verbrechen aufzuklären, sagte Markin. Medien hatten über den angeblichen Einsatz von verbotenen Streubomben und von Phosphorbomben berichtet. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es aber nicht. Nach Darstellung von Markin stützen die Ermittler ihre Vorwürfe auf Augenzeugenberichte von Flüchtlingen aus der Krisenregion. Es seien bereits mehr als 2.400 Augenzeugen befragt worden, sagte Markin, darunter 1.470 Geschädigte.