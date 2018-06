Zur Unterstützung der irakischen Armee im Kampf gegen die islamistische Isis-Miliz haben die ersten US-Militärberater ihre Arbeit aufgenommen. Rund 40 Soldaten von Sondereinsatzkommandos hätten damit begonnen, die Stärke des irakischen Militärs und dessen Möglichkeiten für eine Gegenoffensive zu bewerten, teilte das Verteidigungsministerium in Washington mit. Etwa 90 weitere Soldaten seien dabei, mit den irakischen Streitkräften einen gemeinsamen Führungsstab in Bagdad einzurichten. Zudem versuche sich das US-Militär mit 30 bis 35 Aufklärungsflügen täglich einen besseren Überblick über die Lage vor Ort zu verschaffen.

Einem US-Geheimdienstvertreter zufolge können die Isis-Kämpfer allerdings ohne eine massive Gegenoffensive kaum zurückgedrängt werden. Die Miliz habe ihre Position durch Allianzen mit örtlichen Sunniten-Führern und Stämmen gestärkt. Die Gruppe werde auf etwa 3.000 bis 5.000 Kämpfer geschätzt. Die radikalislamische Miliz hatte in den vergangenen beiden Wochen weite Teile des Nordiraks unter ihre Kontrolle gebracht. Laut den Vereinten Nationen wurden bei Kämpfen mehr als 1.000 Menschen getötet.

Nach dem überraschenden Vormarsch hatte US-Präsident Barack Obama in der vergangenen Woche zur Unterstützung der irakischen Armee die Entsendung von bis zu 300 Militärbeobachtern angekündigt. Den Einsatz eigener Kampftruppen schloss er aus. Die Möglichkeit für Luftangriffe halten sich die USA aber offen.



Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, John Kirby, bekräftigte, dass US-Bodentruppen nicht an der Seite der irakischen Armee in Kampfhandlungen eingreifen würden. In den "kommenden zwei oder drei Wochen" würden die US-Militärteams ihre Erkenntnisse an die Verantwortlichen in Washington übermitteln. Wie lange die Mission genau dauern soll, sagte der Pentagon-Sprecher nicht. "Das ist eine begrenzte Mission von kurzer Dauer", sagte er lediglich.