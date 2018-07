Im Wust der uns Tag für Tag überschwemmenden Nachrichten ist eines kaum aufgefallen: Im Monat Mai haben sich drei Grundlinien der heraufdämmernden neuen Weltordnung abgezeichnet.

Erstens: Amerika bleibt, so Präsident Obama in West Point, die "unentbehrliche Nation" und "nach den meisten Maßstäben stärker als der Rest der Welt". Es wird weiterhin militärische Gewalt einsetzen, wo seine Kerninteressen berührt sind. Aber: Es wird, obwohl es auf absehbare Zeit den "besten Hammer" besitzt, nicht mehr jedes Problem auf dem Globus als Nagel betrachten, den es allein einschlagen kann und muss. In seinem Werkzeugkasten gibt Obamas Diplomatie und Entwicklungspolitik, Sanktionen, Isolierungstaktiken und der Berufung aufs Völkerrecht den Vorrang. Nur "wenn dies gerecht, notwendig und wirksam ist", wird er zu den Waffen greifen, und auch dies bloß im multilateralen Verbund.

Damit zieht der Präsident die Konsequenz aus den Kriegen im Irak und in Afghanistan, in denen Amerika einen unverhältnismäßig hohen Zoll an Blut und Gut bezahlt hat, ohne dass der Erfolg den Einsatz gerechtfertigt hätte. Einen Rückzug in den Isolationismus will er damit nicht signalisieren, wohl aber die Abkehr von einem kopflosen und kostspieligen Interventionismus.

Eine Frage freilich beantwortete Obama vor den West-Point-Fähnrichen nicht: Wieso eigentlich die Europäer sich in militärische Unternehmungen stürzen sollten, die selbst Amerika hoffnungslos überfordern.



Eurasien der Autokraten

Zweitens: In der Krise um die Ukraine hat Wladimir Putin einen bedrohlichen Neo-Interventionismus erkennen lassen. Manche seiner Äußerungen legen den Verdacht nahe, dass es ihm keineswegs nur um den Schutz der Russisch-Sprachler in den einstigen Sowjetrepubliken Osteuropas geht, sondern um ein neuerliches "Sammeln russischer Erde" wie in verflossenen Zarenzeiten.

Die Absicht, die Peripherie Russlands zu resowjetisieren, hatte ihm schon Hillary Clinton in ihrer Amtszeit als US-Außenministerin unterstellt. In diesem Sinne interpretiert manch ein Beobachter denn auch den am 29. Mai in der kasachischen Hauptstadt unterzeichneten Astana-Vertrag. Darin schlossen sich Russland, Weißrussland und Kasachstan, die schon seit Mitte 2010 in einer Zollunion und seit Anfang 2012 in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum verbunden sind, zur Eurasischen Union zusammen. Sie soll nächstes Jahr ins Leben treten. Mit einem baldigen Beitritt Armeniens und Kirgistans wird in Moskau gerechnet.

Angepeilt war ursprünglich auch die Mitgliedschaft der Ukraine. Daraus ist nichts geworden – und wird, wenn sich die Verhältnisse in dem krisengebeutelten Land stabilisieren, auch nichts mehr werden. Ohne die Ukraine mit ihren 45 Millionen Menschen bleibt die Eurasische Union jedoch ein blasser Abklatsch der Europäischen Union, ein Zusammenschluss von allenfalls 170 Millionen, nicht der eigentlich von Putin angestrebten 200 Millionen. Ohnehin widersetzt sich Kasachstan einer Ausweitung des neuen Wirtschaftsblocks zur politischen Union.

Für Putin ist das Eurasien der Autokraten jedoch mehr als eine wirtschaftliche und politische Integrationsidee. Die Eurasische Union sieht er als konservativen Gegenentwurf zu einem Westen, den er für moralisch korrumpiert, dekadent, verweichlicht hält. Nicht von ungefähr wettert Putin – offenbar ein gläubiger und getaufter orthodoxer Christ – gegen Homosexualität ("bedroht Russlands Geburtenrate"); verbietet Fluchworte auf der Bühne per Gesetz und schickt die Pussy-Riot-Rockerinnen in den Gulag. Dabei kann sich der Kremlherr zugleich auf die Eurasien-Ideen des Fürsten Nikolai Trubetzkoy (1890-1938) berufen und auf Verständnis und Unterstützung von 80 Prozent der Russen stützen.



Drittens: Die Abkehr Putins vom Westen manifestierte sich im Mai auch bei seinem Besuch in Peking. Dort unterzeichnete er nicht nur einen auf 30 Jahre angelegten Vertrag über die jährliche Lieferung von Erdgas im Wert von insgesamt 400 Milliarden Dollar, sondern weitere Abmachungen, die das bilaterale Handelsvolumen binnen zehn Jahren von derzeit 90 auf 200 Milliarden Dollar steigern sollen.

Es wäre falsch, diesen Projekten nur wirtschaftliche Bedeutung zuzuschreiben. Putin vollzieht damit, wie zuvor Obama, seinen eigenen Schwenk nach Asien. China rühmte er bei dieser Gelegenheit als verlässliche strategische Alternative zum Westen, die Zusammenarbeit mit China zu vertiefen, nannte er Russlands diplomatische Priorität. Chinas Staatspräsident Xi Jinping bekräftigte seinerseits "die felsenfeste Entschlossenheit und den unerschütterlichen Willen Chinas und Russlands, sich gemeinsam den neuen Bedrohungen und Herausforderungen zu stellen".

Putins Auftritt in Shanghai könnte ähnliche historische Bedeutung erlangen wie 1971 der Besuch von US-Präsident Nixons Sicherheitsberater Henry Kissinger in Peking: Er verschiebt das globale Gleichgewicht. Ein neues Mächtemuster zeichnet sich ab. Obama richtet sich im zweiten Glied ein; Putin ist darauf aus, seinen eurasiatischen Traum zu verwirklichen; in Moskau und Peking verbrüdern sich die anti-amerikanischen Revisionisten, die ein gieriges Auge auf die benachbarten Randgebiete werfen.

Europa aber – wo bleibt es? Wann beendet es seine weltpolitische Auszeit?