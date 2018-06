Die polnische Staatsanwaltschaft hat Redaktionsräume des Magazins Wprost durchsucht. Die Beamten versuchten, den Mitschnitt eines Gesprächs zu finden. Zudem sollten sie eine möglicherweise undichte Stelle entdecken, über die die Redaktion an die Aufnahme des Gesprächs kam.



Es geht um die Aufzeichnung eines Gesprächs zwischen dem Innenminister und dem Zentralbankpräsidenten, das sie in einem Restaurant geführt hatten. Thema war darin unter anderem, wie die eigentlich unabhängige Zentralbank die Koalitionsparteien bei der Wahl im kommenden Jahr unterstützen könnten.

Chefredakteur Sylwester Latkowski verweigerte das Gespräch mit den Fahndern, weil kein Anwalt dabei war. Zugleich lehnte er es ab, sein Laptop und USB-Sticks herauszugeben, da keine richterliche Anordnung vorlag. Laut der Zeitung versuchten die Beamten bei dem Einsatz, gewaltsam den Laptop zu beschlagnahmen. Latkowski und andere Journalisten hätten sich den Beamten aber widersetzt, so dass der Einsatz schließlich abgebrochen wurde.

Ein Anwalt des Magazins, Jacek Kondracki, sagte, er bereite eine Klage wegen Verletzung der Pressefreiheit vor. "Wir leben nicht in Putins Land oder Weißrussland", sagte er in Anspielung auf Russland, wo die Pressefreiheit immer wieder eingeschränkt wird.

In dem Gespräch von Innenminister Bartłomiej Sienkiewicz mit Zentralbankchef Marek Belka ging es darum, wie die Nationalbank dazu beitragen könnte, die Chancen der Regierung auf Wiederwahl 2015 zu erhöhen. Belka soll daraufhin gesagt haben: "In dieser Situation, entschuldigen Sie bitte, ist die Entlassung des Finanzministers unerlässlich. Es wird ein neuer Minister folgen – und ich muss Ihnen nicht sagen, wer das sein könnte." Die Opposition kritisierte nach Veröffentlichung der Aufnahme eine illegale Einflussnahme und forderte den Rücktritt der Regierung.



Präsident appelliert an die Minister

Politische Einflussnahme auf die Zentralbanken ist in den meisten Ländern gesetzlich untersagt.Aber auch das Abhören von Kommunikation kann in Polen mit bis zu zwei Jahre Gefängnis bestraft werden. Die Regierung hatte empört auf die Veröffentlichung reagiert und strafrechtliche Ermittlungen beantragt. Ein Verdächtiger wurde festgenommen, unklar blieb, wer.



Der Vorfall beunruhigt die Politik, die Regierung ist in eine Krise geraten. Staatspräsident Bronisław Komorowski sagte, jeder Politiker müsse entscheiden, ob er sein Amt aufgebe. Der Präsident beklagte zudem Scheinheiligkeit in der Affäre. "So kann es nicht weitergehen", sagte er. "Wir müssen Verantwortung für Polen und für seine Institutionen spüren. Wir müssen darauf abzielen, die schwierigsten Fragen zu klären, angefangen bei uns selbst."

Koalitionspolitiker haben bereits eine vorgezogene Neuwahl ins Gespräch gebracht. Der stellvertretende Ministerpräsident Janusz Piechociński sagte, er habe bereits mit Regierungschef Donald Tusk darüber gesprochen.

Durchsuchungen in Redaktionen lösen immer wieder Kritik aus. Insbesondere dann, wenn die Ermittler versuchen, auf diese Weise Informanten der Journalisten in Behörden auf die Spur zu kommen. Journalisten genießen in demokratischen Staaten das Recht des Quellenschutzes – sie müssen also nicht offenlegen, woher sie ihre Informationen beziehen. Oft lautet der Vorwurf der Justiz deshalb auch, es bestehe bei Journalisten der Verdacht, sie würden Behördenvertreter zu Straftaten anstiften, etwa zu Geheimnisverrat.