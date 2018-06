Bei einem Autobombenanschlag im Osten Afghanistans sind mindestens 89 Menschen getötet worden. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurde zudem eine unbekannte Zahl von Menschen verletzt, als ein Sprengsatz auf einem belebten Markt in der Provinz Paktika gezündet wurde.



Die Polizei hatte nach eigenen Angaben einen Hinweis auf die Autobombe erhalten, konnte das Fahrzeug aber vor der Explosion nicht mehr aufhalten. Viele Geschäfte seien durch die Wucht der Explosion zerstört worden, sagte der regionale Bezirksgouverneur. Unter den Trümmern lägen Dutzende Menschen eingeklemmt.





Allerdings gibt es unterschiedliche Versionen über die Zahl von Verletzten und Toten. Die Mission der Vereinten Nationen in Afghanistan (Unama) berichtete von 43 getöteten Zivilisten, darunter acht Kindern. Nach Angaben des Präsidentenpalastes wurden 28 Menschen verletzt, laut Verteidigungsministeriums waren es 42. Unama meldete dagegen 95 verletzte Zivilisten.

Der Anschlagsort liegt nahe der Grenze zur pakistanischen Region Nord-Waziristan, wo die Armee eine Offensive gegen die pakistanische Taliban begonnen hat. Viele Taliban-Kämpfer sind daher ins benachbarte Afghanistan ausgewichen. Die Taliban dementierten jedoch jede Beteiligung an dem Anschlag. "Wir verurteilen die Tat", teilten die militanten Islamisten mit. Ihre Kämpfer schützten Zivilisten. Das steht in deutlichem Widerspruch zu Unama-Statistiken, wonach die Aufständischen für rund drei Viertel der zivilen Opfer im Afghanistan-Konflikt verantwortlich sind.

Der Attentäter hatte nach Behördenangaben sein mit Sprengstoff vollgepacktes Fahrzeug in der Nähe einer Moschee und des Markts im Bezirk Urgun in der Provinz Paktika in die Luft gejagt.



Auch in Kabul wurden mindestens zwei Regierungsbeamte bei einem Anschlag getötet

Bislang bekannte sich niemand zu der Tat. Der Anschlag war der erste größere, seit die beiden rivalisierenden Präsidentschaftskandidaten sich am Wochenende auf eine Neuauszählung der Stimmen der umstrittenen Stichwahl geeinigt und damit ein Abgleiten des Landes in eine politische Krise vorerst abgewendet hatten.



Bei einem weiteren Bombenanschlag im Osten der afghanischen Hauptstadt Kabul starben zudem mindestens zwei Regierungsbeamte. Weitere fünf Verwaltungsbeamte seien verletzt worden, als eine Bombe neben ihrem Bus detonierte, sagte Kabuls Polizeisprecher. Die Taliban bekannten sich zu dem Anschlag, der nach ihrer Darstellung hohen Regierungsbeamten gelten sollte.

Vor dem Auslaufen des Nato-Kampfeinsatzes Ende des Jahres hat die Gewalt in Afghanistan wieder deutlich zugenommen. Zugleich sorgt für Unsicherheit im Land, dass immer noch kein Sieger der Präsidentenwahl feststeht, deren erste Runde vor mehr als drei Monaten stattfand.

Am vergangenen Samstag einigten sich die beiden Kandidaten Abdullah Abdullah und Aschraf Ghani darauf, alle 8,1 Millionen Stimmen der Stichwahl vom 14. Juni erneut auszählen zu lassen. Vermittelt hatte den Kompromiss in Kabul US-Außenminister John Kerry. Damit war das befürchtete Scheitern der ersten demokratischen Machtübergabe in der Geschichte Afghanistans abgewendet worden. Die Neuauszählung wird nach Schätzung der Wahlkommission mindestens drei Wochen dauern.