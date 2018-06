Die Europäische Union will wegen des russischen Vorgehens in der Ukraine neue Sanktionen gegen mehrere Offizielle aus Moskau verhängen. Dabei soll es sich um Einreiseverbote und Kontensperrungen handeln, teilte der niederländische Außenminister Frans Timmermans mit. Er sprach von einer "kraftvollen Entscheidung" der EU.

Die Außenminister hätten die EU-Kommission darum gebeten, Vorschläge zu machen, gegen welche Personen oder Firmen Strafmaßnahmen verhängt würden. Zudem soll sie schärfere Wirtschaftssanktionen vorbereiten, sollte die Regierung in Moskau nicht aufhören, die Ukraine zu destabilisieren. Derartige Strafmaßnahmen könnten den Waffen-, Energie- und Finanzsektor treffen.

Entscheiden will die EU am Donnerstag, ob weitere Sanktionen gegen Russland kommen werden. Bisher sind 72 Russen und prorussische Ukrainer von Einreiseverboten und Kontensperrungen durch die EU betroffen. Weitere Strafmaßnahmen könnten Diplomaten zufolge dann erlassen werden, wenn Russland nicht bei der Aufklärung des Flugzeugabsturzes mitarbeite. Die Regierung in Moskau müsse zudem dafür sorgen, dass die Waffenlieferungen an die prorussischen Separatisten nachweislich gestoppt würden.

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hatte vor der Sitzung mit seinen Kollegen schon eine härtere Gangart angekündigt. Russland habe während mehrerer Tage nicht genügend Distanz zum Verhalten der Separatisten erkennen lassen, sagte Steinmeier. Außerdem habe die Regierung in Moskau die Grenze Richtung Ostukraine nicht für den weiteren Transport von Waffen und Kämpfern geschlossen.

Mögliches Waffenembargo

Ein mögliches Waffenembargo gegen Russland soll Steinmeiers Angaben zufolge aber nur künftige Verträge treffen. Frankreich muss also offenbar nicht fürchten, auf Druck der EU-Partner einen Vertrag mit Russland über die Lieferung von Kriegsschiffen kündigen zu müssen. Die geplanten Lieferungen Frankreichs von zwei Hubschrauberträgern an Russland hätten bei den Diskussionen der Außenminister eine Rolle gespielt, sagte Steinmeier.

Für die Niederlande gibt es nach Aussage von Außenminister Timmermans keine Tabus in Bezug auf Sanktionen. Sein Land, das mit 193 Toten beim Absturz des Flugzeugs die meisten Opfer zu beklagen hat, werde keine Maßnahmen blockieren. Bisher konnte sich die EU nicht auf weitreichende Strafmaßnahmen einigen, weil viele Staaten in Südeuropa wirtschaftliche Nachteile für sich befürchten. Besonders die osteuropäischen Länder sprachen sich aber für Sanktionen aus.



Auch die USA drohen mit weiteren Strafmaßnahmen gegen Russland. Die Vereinigten Staaten seien bereit, "zusätzliche Kosten" aufzuerlegen, sagt ein Präsidialamtssprecher. Die USA würden es allerdings begrüßen, wenn vor allem Europa weitere Maßnahmen gegen Russland ergreifen würde.