Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat angekündigt, sein Land sei bereit, die Bodenoffensive im Gazastreifen "erheblich auszuweiten". Er habe angeordnet, dass sich die Armee entsprechend darauf vorbereite. Netanjahu äußerte sich vor Beratungen mit Regierungsmitgliedern, die über den Einsatz entscheiden. Insgesamt hat das Land fast 70.000 Mann mobilisiert.

Netanjahu begründete den Einmarsch in das Palästinensergebiet damit, dass die illegalen Tunnel von dort nach Israel nicht allein durch Bombardierungen zerstört werden könnten. "Es ist nicht möglich, das Tunnelproblem nur aus der Luft zu beseitigen, unsere Soldaten gehen jetzt auch am Boden dagegen vor", sagte er.



Bisher sind bei der Offensive nach palästinensischen Angaben bisher mindestens 24 Palästinenser getötet worden. Ein Vertreter der Sicherheitsbehörden im Gazastreifen sagte, das gesamte Küstengebiet stehe unter Beschuss, "jede Minute schlagen Panzergranaten ein". Nach Angaben des israelischen Militärs ist auch ein israelischer Soldat getötet worden.

Kämpfer der Hamas lieferten sich nahe einer Stadt im Norden des Gazastreifens Feuergefechte mit israelischen Truppen. Vom Meer aus würde auf Polizeiposten geschossen, sagte der Sicherheitsbeamte. Israelische Soldaten zerstörten das Haus des Islamischen-Dschihad-Führers Abdullah al-Schami in Gaza-Stadt, berichteten israelische Medien.

Der Beschuss Israels mit palästinensischen Raketen war am Freitagmorgen weitergegangen. Nach israelischen Medienangaben stoppten nach dem Beginn der Bodenoffensive die Raketenangriffe für drei Stunden. Danach wurden wieder Geschosse abgefeuert. Ziel Netanjahus sei keinesfalls die Eroberung des Gazastreifens und die Vertreibung der Hamas, sondern ein Ende des Raketenbeschusses, hieß es in israelischen Angaben.

Hamas-Chef Chaled Maschaal sagte, die israelische Bodenoffensive sei "zum Scheitern verurteilt". Was Israel nicht durch seine Angriffe aus der Luft und vom Wasser aus erreicht habe, werde es auch nicht durch Bodentruppen erreichen, sagte Maschaal. Er lebt seit 2012 in Doha im Exil. Hamas-Sprecher Fausi Barhum sagte, Israel werde "einen hohen Preis" für seine Angriffe zahlen. Der Beginn der Bodenoffensive sei eine gefährliche Etappe in dem Konflikt und habe unberechenbare Folgen. Die Hamas sei "zur Konfrontation bereit".

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas forderte Israel dazu auf, die Bodenoffensive zu stoppen. Der Einsatz werde nur zu "noch mehr Blutvergießen" führen und die Bemühungen um ein Ende der Gewalt verkomplizieren, sagte er laut der ägyptischen Nachrichtenagentur Mena in Kairo.

John Kerry fordert zielgerichtete Offensive

Die UN und die USA forderten Israel zum besseren Schutz von Zivilisten auf. US-Außenminister John Kerry sagte in einem Telefonat mit Netanjahu, Israel habe ein Recht auf Selbstverteidigung und dies würden die USA auch unterstützen. Aber die Bodenoffensive müsse sich zielgerichtet gegen die Tunnel richten. Eine weitere Eskalation der Lage müsse vermieden und der Waffenstillstand von 2012 "so schnell wie möglich" wiederhergestellt werden, sagte Kerry.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hob das Recht Israels auf Selbstverteidigung hervor. Die Ereignisse der letzten Zeit hätten gezeigt, "es gibt eine völlig neue Qualität der Bewaffnung". Städte wie Tel Aviv seien durch palästinensische Raketen erreichbar, israelisches Territorium von Raketen getroffen worden. "Jedes Land muss sich, wenn es so angegriffen wird, auch wehren."

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon forderte von beiden Seiten den Schutz von Zivilisten. Die Hamas müsse sofort den Beschuss Israels mit Raketen stoppen, sagte Ban in New York. Israel wiederum habe dafür zu sorgen, dass bei der Offensive keine Zivilisten zu Schaden kommen. "Die Verschärfung der Krise wird die Lasten für die ohnehin schon leidenden Zivilisten auf beiden Seiten noch erhöhen."



Beide Seiten sollten auch jede Gefährdung der UN-Mitarbeiter vermeiden, hieß es von der Organisation. Die internationalen Helfer müssten weiter Zugang haben.

Israel hatte nach zehn Tagen mit Luftangriffen am Donnerstagabend eine Bodenoffensive gestartet, bei der auch Kampfpanzer eingesetzt wurden. Auslöser für die Angriffe waren die Entführung und Ermordung von drei israelischen Teenagern und der mutmaßliche Rachemord an einem palästinensischen Jungen. Eine 2012 vereinbarte Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas, die seit 2007 im Gazastreifen herrscht, wurde daraufhin endgültig hinfällig.