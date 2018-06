Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben mehr als zehn militante Palästinenser aus dem Gazastreifen getötet, die illegal nach Israel eingedrungen waren. Armeesprecher Peter Lerner teilte mit, "Terroristen" aus den Reihen der radikalislamischen Hamas seien über zwei Tunnel vom nördlichen Gazastreifen aus nach Israel gelangt und am Morgen von israelischen Streitkräften erschossen worden. Israel hatte am 8. Juli eine Militäroffensive in Gaza eingeleitet, um die dortigen Raketenstellungen und Tunnelsysteme der Hamas zu zerstören.

Die Essedin-el-Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der radikalislamischen Hamas, erklärten in einer Stellungnahme, sie hätten eine Operation "hinter feindlichen Linien" nördlich des Gazastreifens durchgeführt. Dabei sei ein Geländewagen des israelischen Militärs aus Rache für das "Massaker von Schadschaija" zerstört worden.

Die Kämpfe im Gazastreifen gingen in der Nacht unvermindert weiter. Bei einem israelischen Luftangriff in Rafah im südlichen Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben neun Mitglieder einer Familie getötet worden. Allein am Sonntag seien 70 Palästinenser getötet worden.



Nach Angaben örtlicher Rettungskräfte ist die Zahl der palästinensischen Toten im Gazastreifen auf mehr als 500 gestiegen. Seit Beginn der Offensive vor knapp zwei Wochen seien 3.150 Menschen verletzt worden, darunter viele Frauen und Kinder. Auf der israelischen Seite kamen bislang 18 Soldaten und zwei Zivilisten ums Leben. Rund 80 israelische Soldaten wurden nach Angaben des israelischen Rundfunks verletzt.

UN-Sicherheitsrat fordert Waffenruhe

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte an, die Bodenoffensive im Gazastreifen auszuweiten. "Wir werden nicht aufhören, bis alle Ziele erreicht sind", sagte er in Tel Aviv. Die Hamas sei selbst für die vielen Toten unter den Zivilisten in dem Palästinensergebiet verantwortlich. Es könnten noch "schwere Tage" bevorstehen. Auch Israels Verteidigungsminister Mosche Jaalon glaubt nicht an ein schnelles Ende der Kämpfe: "Uns stehen noch lange Tage des Kampfes bevor."



Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen forderte eine Feuerpause im Gazastreifen und den Schutz von Zivilisten. "Wir sind sehr besorgt um die Zivilisten im Kampfgebiet", sagte Eugene-Richard Gasana, in diesem Monat Präsident des Rates in New York, nach einer Dringlichkeitssitzung. "Wir rufen alle Seiten auf, alles Notwendige zum Schutz der Zivilisten zu tun und das internationale Völkerrecht zu achten."

Die US-Botschafterin bei den UN, Samantha Power, sagte, nur mit einer Feuerpause könne die Gewalt enden. Dann könne auch den Menschen im Kampfgebiet geholfen werden. Power lobte wie schon vor ihr Gasana die Vermittlungen Ägyptens. US-Außenminister John Kerry reist am heutigen Montag nach Kairo, um Bemühungen um eine Feuerpause im Gaza-Konflikt zu unterstützen.