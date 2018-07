Iraks Ministerpräsident hat Unterstützern der Gruppierung Islamischer Staat im Irak und in Großsyrien (Isis) eine Amnestie in Aussicht gestellt. Sie solle für alle "Stämme und Menschen gelten, die in Aktionen gegen den Staat verwickelt waren, aber jetzt zur Vernunft zurückkehren", sagte Al-Maliki in einer Fernsehansprache.



Ausgenommen von dem Angebot seien Personen, die Menschen getötet haben. Mit dem Vorstoß will Al-Maliki offenbar die Unterstützung für die sunnitische Isis vermindern.



Kritiker werfen dem Schiiten Al-Maliki vor, die Sunniten über Jahre systematisch an den Rand gedrängt und damit in die Arme der Isis getrieben zu haben.



Warnung vor Gründung eines kurdischen Staates

Mit Blick auf ein mögliches Referendum zur Gründung eines eigenen Staates warnte Al-Maliki die Kurden des Irak davor, ihre Unabhängigkeit weiter voranzutreiben. Es sei niemandem erlaubt, die jetzige Situation auszunutzen, sagte Al-Maliki in derselben Fernsehansprache. Der Irak sei ein demokratischer und föderaler Staat. Priorität habe nach dem Vormarsch der Isis der Kampf um die Sicherheit und Einheit des Landes.

Die von den Kurden besetzten Gebiete um Kirkuk müssten unter die Kontrolle der Zentralregierung zurückkehren, sagte Al-Maliki. In der Umgebung der Stadt werden reiche Ölvorkommen vermutet. Sie gehört nicht zum kurdischen Autonomiegebiet, ist im vergangenen Monat aber von kurdischen Kämpfern besetzt worden.

Zuvor hatte der Präsident der kurdischen Autonomieregierung, Masud Barsani, für die kommenden Monate ein Referendum über die Unabhängigkeit Kurdistans angekündigt. Ein eigener Staat sei ein "natürliches Recht" der Kurden, sagte er in einem Interview mit der BBC.

Armee geht auch gegen Schiiten vor

Unterdessen kam es zu Zusammenstößen zwischen der irakischen Armee und schiitischen Irakern. Nach Angaben der Behörden wurden dabei 20 Menschen getötet. Die Gewalt brach in der Stadt Kerbala laut Augenzeugen aus, als die Polizei Anhängern des religiösen Führers Mahmud al-Sorchi das Gebet vor einem wichtigen schiitischen Grabmal untersagte.



Dutzende Personen wurden festgenommen. Die Armee schickte Verstärkungen in die rund 100 Kilometer südlich von Bagdad gelegene Stadt und setzte Kampfhubschrauber ein. Eine Ausgangssperre wurde verhängt.



Kerbala ist für Schiiten eine heilige Stätte, weil dort der von ihnen als Märtyrer verehrte Imam Hussein begraben liegt.