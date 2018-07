Die Organisation Islamischer Staat im Irak und in Syrien (Isis) kämpft für einen sunnitischen Gottesstaat im arabischen Raum. Sie ging aus der 2003 gegründeten Gruppe Tawhid und Dschihad hervor, die sich gegen die US-Invasion im Irak wandte. Erster Anführer der Isis war der Jordanier Abu Mussab al-Sarkawi.

Die Terrorgruppe griff nicht nur US-Soldaten an, sondern auch Schiiten und Christen im Irak. Die US-Armee tötete al-Sarkawi 2006, seitdem führen Iraker die Organisation.

An Macht gewann die Isis, als sie sich im Frühjahr 2013 in den syrischen Bürgerkrieg einmischte. Vor allem im Nordosten Syriens greift die Gruppe regelmäßig syrisch-kurdische Städte an. Im Irak profitiert sie vom Konflikt der schiitischen Regierung unter Nuri al-Maliki mit den sunnitischen Parteien des Landes.