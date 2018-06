Die Washington Post verfügt nach eigenen Angaben über "glaubwürdige Informationen", wonach ihr Korrespondent im Iran festgenommen worden ist. Außer Jason Rezaian und seiner Frau wurden zwei Fotografen festgenommen, berichtete die Zeitung. Das US-Außenministerium bestätigte die Festnahme von "drei US-Bürgern".



Rezaian ist US- und iranischer Staatsbürger, seine Frau Yeganeh Salehi ist Iranerin. Der 38-jährige Journalist berichtet seit 2012 aus Teheran, seine Frau arbeitet als Korrespondentin für die in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Zeitung The Nation. Zwei weitere Amerikaner, die als freie Fotografen arbeiten, seien ebenfalls in iranischem Gewahrsam.

In der Zeitung hieß es, die Festnahmen seien am Dienstagabend erfolgt. Was die Gründe seien und wer dahinter stecke, sei nicht bekannt. Ein Sprecher der iranischen UN-Mission in New York sagte in einer ersten Reaktion, iranische Diplomaten gingen Berichten über die Festnahmen nach.



Das Verhältnis zwischen den USA und dem Iran ist seit dem Sturz des Schahs 1979 sehr angespannt. Die Besetzung der US-Botschaft mit anschließender Geiselnahme durch militante iranische Studenten führte 1980 zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Diese wurden bis heute nicht wieder aufgenommen, allerdings verbesserte sich das beiderseitige Verhältnis seit dem Amtsantritt des iranischen Präsidenten Hassan Ruhani im vergangenen Jahr. Zuletzt wurden aussichtsreiche Verhandlungen über ein Ende der Anreicherung von Uran im Iran geführt.