Israels UN-Botschafter Ron Prosor hat die von der Hamas verkündete Gefangennahme eines israelischen Soldaten dementiert. "Es gibt keinen entführten Soldaten", sagte Prosor in der Nacht am Rande einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zum Gaza-Konflikt. "Diese Gerüchte sind unwahr."

Die Essedin-el-Kassam-Brigaden hatten zuvor erklärt, einen israelischen Soldaten verschleppt zu haben. Das sagte der Sprecher der Brigaden mit dem Kampfnamen Abu Obeida am Sonntagabend im Fernsehen. In Gaza-Stadt sowie in Ramallah und Hebron im Westjordanland kam es daraufhin zu Jubelszenen.

Die Essedin-al-Kassam-Brigaden sind der bewaffnete Arm der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert. Hamas-Sprecher Sami Abu Suhri nannte die mutmaßliche Entführung einen "großen Sieg und eine Rache für das Blut der Märtyrer". Die Hamas hatte zuletzt im Jahr 2006 einen israelischen Soldaten verschleppt. Gilad Schalit wurde 2011 im Austausch gegen 1.027 in Israel inhaftierte Palästinenser freigelassen.