Israel und die Hamas wollen sich fünf Stunden lang nicht beschießen. Nach dem israelischen Militär stimmte nun auch die radikalislamische Palästinenserorganisation einer Feuerpause zu. Die Vereinten Nationen hatten zu einer Waffenruhe aufgefordert, damit Verletzte ins Krankenhaus gebracht und Nahrungsmittel verteilt werden können.

Die israelische Armee kündigte am Mittwochabend an, dass es zwischen 10 bis 15 Uhr Ortszeit (9 bis 14 Uhr MEZ) keine Angriffe auf Ziele im Gazastreifen geben werde. Sollten die Hamas oder andere Terrororganisationen dieses humanitäre Fenster aber ausnutzen, werde die Armee darauf reagieren.



Kurz vor Beginn der Feuerpause hat die israelische Luftwaffe erneut Ziele im Gazastreifen bombardiert. Bei einem Angriff in Dair al-Balah am frühen Donnerstagmorgen seien mindestens ein Palästinenser getötet und zwei weitere verletzt worden, teilten palästinensische Rettungskräfte mit. Nach Angaben einer israelischen Armeesprecherin wurden seit Mittwoch um Mitternacht insgesamt 37 Luftangriffe geflogen. Die Hamas schoss demnach sieben Raketen auf Israel ab. Vier seien auf Feldern eingeschlagen und drei von der israelischen Luftabwehr abgefangen worden.

Das israelische Militär stoppte überdies nach eigenen Angaben eine Gruppe bewaffneter Palästinenser beim Eindringen auf israelisches Gebiet. 13 Kämpfer seien durch einen Tunnel etwa 250 Meter hinter die Grenze zum Gazastreifen gelangt. Ein Kampfflugzeug habe sie beschossen und mindestens ein Palästinenser sei getötet worden. Die übrigen Kämpfer seien vermutlich wieder durch den Tunnel zurück nach Gaza geflüchtet.

Merkel: Feuerpause muss genutzt werden

Unterdessen wurde in der ägyptischen Hauptstadt Kairo weiter um eine längerfristige Waffenruhe gerungen. Die Nummer zwei der Hamas, Mussa Abu Marsuk, beriet sich mit Vertretern der ägyptischen Regierung. Palästinensischen Angaben zufolge verlangt er Änderungen am ägyptischen Vermittlungsvorschlag, etwa eine Lockerung der Seeblockade des Gazastreifens.

Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte nach dem EU-Gipfel in Brüssel, dass Israel bereits zu einer Waffenruhe bereit gewesen sei. "Hamas hat das jedoch abgelehnt", fügte die Kanzlerin hinzu. Die kurze Waffenruhe müsse nun genutzt werden.

Am Mittwoch starben 23 Palästinenser

Israel hatte bereits am Montag einer von Ägypten vermittelten Waffenruhe zugestimmt und seine Luftangriffe am Dienstag für mehrere Stunden eingestellt. Die Hamas lehnte den Vorschlag allerdings ab und feuerte weiter Raketen auf Israel ab. Regierungschef Benjamin Netanjahu kündigte daraufhin eine Ausweitung der Angriffe auf den Gazastreifen an.

Nach palästinensischen Angaben wurden allein am Mittwoch mindestens 23 Palästinenser durch israelische Angriffe getötet, darunter acht Kinder. Vier Kinder starben bei Angriffen auf den Strand von Gaza. Die israelische Armee kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an. Nach ersten Erkenntnissen seien Terroristen der Hamas das eigentliche Ziel des Angriffs gewesen, erklärte das Militär.

Die EU-Staats- und Regierungschefs forderten bei ihrem Gipfeltreffen ein Ende der tödlichen Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern. Beide Seiten müssten auf eine Deeskalation der Lage hinarbeiten und das Leid der Zivilbevölkerungen beenden.