Roter Alarm, Keller. Sorgenvolle Menschenmengen, beruhigende Anrufe bei Familienmitgliedern. Eltern, die ihren Kindern erzählen, das sei alles nur ein Spiel. Kinder, die ihren Eltern erzählen, sie würden dieses Bunker-Spiel aber nicht mögen. Abends Schuhe neben das Bett stellen für den eventuell nächsten Alarm. Vorhänge vors Fenster gegen fliegende Glasscherben, Taschenlampe griffbereit.

Was ich vor zwei Wochen in Israel erlebte, ist das derzeitige Leben von Millionen Israelis. Tausende Raketen sind mittlerweile aus Gaza in Richtung israelischer Städte geflogen. Dass das Abwehrsystem Iron Dome die allermeisten der Raketen, die in bewohntem Gebiet einschlagen würden, abgefangen hat, ändert nichts an dem Terror, den sie verbreiten. Israel ist also bedroht. Diese Bedrohung verpflichtet – erst recht uns Deutsche. Das Existenzrecht Israels darf nicht zur Debatte stehen. Das gilt auch für uns deutsche Muslime.

Umso unerträglicher sind antisemitische Ausschreitungen auf Demonstrationen, verprügelte israelische Fußballspieler, verbrannte Flaggen mit dem Davidstern. Wer so handelt, dem geht es nicht um Gaza, nicht um Frieden. Dem geht es nur darum, Hass zu schüren.

Omid Nouripour ist außenpolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion. Für seine Partei sitzt er außerdem im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Er wurde 1975 in Teheran geboren und kam mit 13 Jahren mit seiner Familie nach Deutschland. 2006 zog er als Nachrücker für Joschka Fischer in den Bundestag ein.

Perfide an der antisemitischen Argumentation ist die Behauptung, man dürfe Israel nicht kritisieren. Dabei ist es nicht nur erlaubt, sondern manchmal auch geboten, die israelische Regierung zu kritisieren. Und das machen in Israel selbst sehr viele Menschen.

Konferenz unter Raketenbeschuss



Einer der Gründe für meine Reise nach Israel und in die palästinensischen Gebiete war eine große Friedenskonferenz, die die Tageszeitung Ha’aretz unter der Schirmherrschaft des Staatspräsidenten Shimon Peres organisiert hatte. Die Konferenz – von der israelischen Rechten verspottet – fand unter Beschuss durch Raketen statt. Und war dennoch komplett überlaufen. Aufgetreten sind dort nicht etwa marginalisierte Illusionäre, sondern auch Geheimdienstchefs und Kabinettsmitglieder. Sogar der Hardliner Naftali Bennett hielt eine Rede. Wer wissen wollte, wie kontrovers die inner-israelische Debatte ist, musste sich nur die wütende Reaktion des Publikums auf ihn anschauen. Er wurde nach seiner Rede auf dem Weg nach draußen sogar tätlich angegriffen. Umgekehrt werden allerdings derzeit vor allem die Kritiker der Regierungspolitik verbal und zum Teil auch tätlich angegriffen, teilweise erhalten sie Morddrohungen.

Das zentrale Thema der Kontroverse ist der Umgang der Netanjahu-Regierung mit den Palästinensern. Und die Frage, ob es Zäune gibt, die hoch genug sind, um Frieden zu ersetzen. Während Erziehungsminister Bennett oder Außenminister Avigdor Lieberman, sowie weite Teile der Likud Partei Verhandlungen mit den Palästinensern eine Absage erteilt haben, stellt die israelische Linke immer lauter die berechtigte Frage, ob die Sicherheit Israels ohne echten Frieden zu gewährleisten ist.



Die gewaltsame Auseinandersetzung, so auch das Editorial der Ha’aretz vom 21. Juli, "zwischen Israel und Gaza hat weder vor 14 Tagen begonnen noch endet sie in einer Woche. Sie ist ein untrennbarer Teil des israelisch-palästinensischen Konflikts, der nicht durch das Aufspüren von Tunnels und massenhaftes Töten von Zivilisten gelöst wird. Es kann dabei keinen Sieg geben".