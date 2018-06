Der israelische Geheimdienst hat angekündigt, die Offensive gegen die Hamas in Gaza trotz vieler ziviler Todesopfer und dem muslimischen Fest Eid al-Fitr fortzusetzen. "Wir werden in den kommenden Tagen weitermachen, bis wir alle Tunnel zerstört haben", sagte Geheimdienstminister Juval Steinitz. Wichtigstes längerfristiges Ziel sei eine Entmilitarisierung des Küstenstreifens am Mittelmeer.

Die Palästinenser hätten sich im Rahmen der Friedensabkommen mit Israel zu einer solchen Entmilitarisierung verpflichtet. "Die Raketen sind das Kernproblem in Gaza." Auch die Menschen im Gazastreifen litten unter "diesem unnötigen Krieg".

Trotz der Ankündigung, die Angriffe auf die Stellungen der Hamas fortzusetzen, haben sich die Kämpfe in Gaza zum Wochenbeginn abgeschwächt. Nach Angaben der israelischen Armee stellten sowohl Israel als auch die radikalislamische Hamas im Gazastreifen in der Nacht zum Montag ihren Beschuss ein. Am Montagmorgen endete der muslimische Fastenmonat Ramadan mit dem Fastenbrechen Eid al-Fitr – einem der höchsten muslimischen Feste.



Am Vormittag schlug dann wieder eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete im israelischen Aschkelon ein. Durch den Beschuss eines israelischen Panzers in Dschabalija im Gazastreifen wurden nach palästinensischen Angaben zwei Menschen getötet, darunter ein vierjähriger Junge.



Angriff auf das größtes Krankenhaus des Gazastreifens

Am Nachmittag wurden bei einem israelischen Luftangriff auf das Al-Schifa-Krankenhaus Gaza mindestens drei Menschen getötet. Viele weitere seien verletzt worden, berichteten Augenzeugen. Demnach sei das Gebäude von einer israelischen Drohne beschossen worden, dabei sei ein äußerer Flügel des Krankenhauses getroffen worden. Eine israelische Militärsprecherin sagte, die Streitkräfte würden den Vorfall prüfen. Das Al-Schifa-Krankenhaus ist die größte medizinische Einrichtung im Gazastreifen. Dort werden die meisten Menschen behandelt, die im Krieg zwischen Israel und militanten Palästinensern verwundet worden sind.



Bei der Bombardierung des Schati-Flüchtlingslagers wurden am Nachmittag acht Kinder getötet. Das Geschoss habe einen Spielplatz des Camps Schati an der Küste getroffen, sagte ein Arzt des Schifa-Krankenhauses. Die Leichen der Kinder und zweier weiterer Opfer wurden demnach in die Klinik gebracht.

Das israelische Militär wies jede Verantwortung für die zwei Zwischenfälle am Krankenhaus und im Flüchtlingslager zurück. Es habe sich um Einschläge fehlgeleiteter Raketen gehandelt, die militante Palästinenser im Gazastreifen abgeschossen hätten, hieß es.



Außerdem starben in der Nacht drei Palästinenser an ihren schweren Verletzungen, damit stieg die Zahl der getöteten Palästinenser in dem seit drei Wochen andauernden Konflikt auf fast 1.040. Auf israelischer Seite wurden 43 Soldaten und drei Zivilisten getötet.

Ban Ki Moon bezweifelt Verhältnismäßigkeit

Angesichts dieses Ungleichgewichts der Opfer bezweifelt UN-Generalsekretär Ban Ki Moon, dass die Härte des Waffeneinsatzes in der Gazaoffensive gerechtfertigt ist. "Die Höhe der zivilen Verluste bringt die Frage der Verhältnismäßigkeit auf den Tisch", sagte Ban. Er bezichtigte aber nicht eine einzelne Seite der Konfliktparteien. "Alle Seiten haben die Verantwortungen, die Feindseligkeiten zu beenden", sagte er.

Der UN-Sicherheitsrat forderte von den Kriegsparteien in einer Erklärung eine "sofortige und bedingungslose humanitäre Waffenruhe". Letztlich müsse das Ziel eine dauerhafte Feuerpause als Basis für umfassende Verhandlungen sein, sagte der Generalsekretär. "Mit schon Hunderten getöteten Palästinensern in Gaza und einem erschreckenden Ausmaß an Zerstörungen" sollten die Verantwortlichen alle Provokationen und Gewalt gegen Zivilisten vermeiden.

Israelis und Palästinenser müssten über die Wurzel des Konflikts sprechen. "Das ist der einzige Weg, die anscheinend endlose Spirale aus Gewalt und Leid zu durchbrechen. Das hieße ein Ende der Blockade des Gazastreifens und der nahezu ein halbes Jahrhundert andauernden Besetzung" des Westjordanlandes, sagte Ban.