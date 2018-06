Israel will vorerst keine neue 24-stündige Waffenruhe ausrufen. Die Hamas verletze die von ihr ausgerufene Waffenruhe, sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Sonntagnachmittag. Sein Land werde daher alles Notwendige tun, um die israelische Bevölkerung zu verteidigen, sagte Netanjahu dem US-Nachrichtensender CNN.



Zuvor hatte sich die radikalislamische Hamas zu einer neuen 24-stündigen Waffenruhe bereit erklärt. Sie sollte den Angaben nach ab 13 Uhr MESZ gelten, sagte ein Sprecher der Organisation. Damit gehen die Palästinenser auf eine zuvor von Israel in der Nacht erklärte Feuerpause ein. "Als Reaktion auf eine Intervention der Vereinten Nationen und in Anbetracht der Lage unserer Bevölkerung sowie aus Anlass des Endes des Fastenmonats sind alle Fraktionen des Widerstands übereingekommen, eine 24-stündige Feuerpause zu unterstützen", sagte Hamas-Sprecher Sami Abu Suhri.

Diese selbst erklärte Waffenruhe hatte Israel im Tagesverlauf bereits für beendet erklärt. Wegen des anhaltenden Beschusses aus dem Gazastreifen sehe man sich daran nicht mehr gebunden, hieß es seitens der Militärführung. "Wir erneuern unsere Luft-, See- und Boden-Aktivität", hieß es. Die Armee ermahnte zugleich die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, die Kampfzonen nicht zu betreten.

Sowohl Israel als auch radikale Palästinenser hatten bestätigt, dass in der Nacht zahlreiche Geschosse aus Gaza in Israel eingeschlagen waren. Nach Armeeangaben wurden seit den Morgenstunden sieben Raketen abgeschossen. Zwei davon habe das Schutzsystem Iron Dome abgefangen, fünf hätten den Süden des Landes getroffen. Andere Quellen berichten von deutlich mehr Raketen.



Israel hatte den am Samstag geltenden zwölfstündigen Waffenstillstand am Samstagabend einseitig um 24 Stunden verlängert. Allerdings wurde deutlich gemacht, dass Aktionen gegen Tunnel der Hamas weitergehen sollten. Insgesamt 31 seien bisher während der Offensive entdeckt worden.

Die Hamas lehnte die Waffenruhe ab. Ihr Sprecher Sami Abu Suhri sagte, dass die bisherigen israelischen Bedingungen nicht akzeptabel seien. Voraussetzung wäre ein Abzug israelischer Truppen aus dem Gazastreifen. Zudem müssten Zehntausende Menschen, die vor dem Bombardement aus ihren Häusern geflohen seien, zurückkehren können.

Angeblich schwerer Anschlag durch Hamas geplant

Die Zahl der Toten im Gazastreifen stieg bis Sonntag auf rund 1.050, etwa 6.000 Menschen erlitten Verletzungen. Allein während des Waffenstillstands wurden 150 Tote aus den umkämpften Gebieten geborgen. Auf der israelischen Seite kamen 43 Soldaten und drei Zivilisten ums Leben.

Die Vereinten Nationen und die USA hatten sich in den vergangenen Tagen intensiv um eine längere Waffenruhe und eine Konfliktlösung bemüht. In Paris verlangten am Samstag die Außenminister der USA, Frankreichs, Deutschlands, Großbritanniens, Italiens, Katars und der Türkei eine längere Feuerpause. Auch der UN-Gesandte für den Nahen Osten, Robert Serry, appellierte an die Konfliktparteien, die Waffenruhe zumindest um 24 Stunden auszudehnen.

Am Sonntag bestätigte der israelische Geheimdienstminister Juval Steinitz Berichte über einen angeblichen Plan der Hamas, einen schweren Anschlag in Israel zu planen: "Wir hatten Informationen zu Vorbereitungen eines Mega-Anschlags durch die Tunnel." Demnach sollten am jüdischen Neujahrsfest Rosch Haschana im September Hunderte bewaffnete Kämpfer durch mehrere Tunnel gleichzeitig auf israelisches Gebiet gelangen und dort so viele Menschen wie möglich töten oder verschleppen. Die Pläne seien durch bei der derzeitigen Offensive gefangengenommene Hamas-Kämpfer bekannt geworden, hieß es weiter. Unabhängig überprüfen lassen sie sich nicht.