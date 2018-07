Den Fährtensuchern, die den israelischen Soldaten bei der Suchaktion nach drei entführten Schülern halfen, kam die Stelle auf dem gelben Brachacker bei Hebron gleich komisch vor: "Da lagen Büsche, die nicht in der Erde verwurzelt waren, auf einem Haufen Steine", sagte einer der freiwilligen Helfer israelischen Medien.

Die Männer vom Geheimdienst mussten nicht lange graben, bevor sie den schrecklichen Fund machten: Unter einer dünnen Erdschicht fanden sie die Leichen der 16 Jahre alten Schüler Gilad Schaer und Naftali Frenkel und des 19 Jahre alten Ejal Jifrach.



Die Jugendlichen wollten vor mehr als zwei Wochen von einer Toraschule im Westjordanland per Anhalter nach Hause fahren. Doch zehn Minuten, nachdem sie mutmaßlich ins Auto des 29 Jahre alten Marwan Kawasme und des 33 Jahre alten Amar Abu Aischa aus Hebron eingestiegen waren, erkannten sie ihren Fehler. Einer der Jungen rief bei der Polizei an, flüsterte "wir wurden entführt" ins Handy, doch die Dienststelle nahm den Anruf nicht ernst.



Dafür aber die Entführer. Die sollen kurz darauf eine Pistole auf die Jugendlichen auf dem Hintersitz gerichtet und die drei erschossen haben. Danach, so der Vorwurf, fuhren sie zu dem Acker bei Hebron, verscharrten die Leichen und tauchten unter. Seither brodelt es in Israel und in den palästinensischen Gebieten.

In der größten Militäraktion seit zehn Jahren durchkämmten Tausende Soldaten in den vergangenen Tagen das Areal Haus für Haus, Höhle für Höhle auf der Suche nach den Vermissten. Und lösten so immer mehr Spannungen mit der palästinensischen Zivilbevölkerung aus. Denn hier litten nun Hunderttausende unter einer Ausgangssperre, hörten alle, wie in nächtlichen Razzien rund 450 Verdächtige verhaftet wurden. Immer wieder kam es dabei zu gewaltsamen Zwischenfällen. Bislang starben dabei sechs Palästinenser, darunter auch Jugendliche, die die Soldaten mit Steinen oder Brandsätzen bewarfen. Doch all das könnte nur der Anfang gewesen sein.

Viele Israelis trauerten nach Bekanntwerden des Leichenfundes. Tausende strömten auf die Straßen, hielten spontane Trauerfeiern und zündeten Gedenkkerzen an. Doch gleichzeitig wurde der Ruf nach Vergeltung laut. "Für Kindermörder darf es keine Nachsicht geben", sagte Wirtschaftsminister Naftali Bennett. Es sei die Zeit für Taten, nicht für Worte.



Netanjahu: "Unsere Herzen bluten"

Premier Benjamin Netanjahu eröffnete eine Krisensitzung des Kabinetts Montagabend ebenfalls mit kriegerischen Worten: "Unsere Herzen bluten, das ganze Volk weint mit den Familien. Selbst der Teufel ist nicht schlimm genug, um das Blut kleiner Kinder zu rächen, und auch nicht das Blut unschuldiger Jugendlicher." Er wiederholte die Anschuldigung, die radikal-islamische Hamas habe den Mord begangen: "Die Hamas ist verantwortlich, und die Hamas wird zahlen", sagte Netanjahu.

Die zwei Hauptverdächtigen saßen wiederholt in israelischer Haft. Noch wurden keine handfesten Beweise gegen sie veröffentlicht, doch es ist bekannt, dass sie zeitgleich mit den Jugendlichen von der Bildfläche verschwanden.



Nun führt eine weitere Spur zu ihnen: Der Acker, in dem man die Leichen fand, gehört einem ihrer Verwandten. Für Israel war die Entführung Anlass, massiv gegen die Infrastruktur der Hamas im Westjordanland vorzugehen. Mehr als die Hälfte der Verhafteten sind Hamas-Führer oder -Anhänger.