Weil er wie kaum ein anderer die Machtspiele in der EU kennt, hat er sich sehr rar gemacht in den vergangenen Wochen, der kommende Chef der EU-Kommission. Keine großen Ankündigungen waren zu hören von Jean-Claude Juncker seit seiner umkämpften Nominierung zum Kommissionspräsidenten durch die Staats- und Regierungschefs Ende Juni. Und vor allem: kein Zeichen des Triumphs über seine Widersacher. Juncker wollte den britischen Premier David Cameron, der gegen ihn Sturm gelaufen war, nicht weiter provozieren. Und er wollte die breite Mehrheit im Europäischen Parlament, auf die er bei seiner Wahl an diesem Dienstag rechnen kann, nicht gefährden.

Eher im Stillen bereitet sich Juncker auf sein neues mächtiges Amt vor, das er im Herbst offiziell antreten wird, wenn auch die neue Kommission bestätigt ist. Denn er weiß, dass auf ihn schwierige Aufgaben warten, und dass ihm nicht nur in Großbritannien Vorbehalte begegnen.

Der 59 Jahre alte Juncker war schon ein politisches Auslaufmodell. Im Dezember war er nach 18 Jahren als Ministerpräsident des zweitkleinsten EU-Staates Luxemburg abgewählt worden, nachdem ihn eine alte Affäre im Fürstentum eingeholt hatte. Den Posten als Chef der Euro-Gruppe hatte er schon vorher abgegeben. Doch dann nominierte ihn die Europäische Volkspartei (EVP) im März – trotz Bedenken auch von Angela Merkel – zum konservativen Spitzenkandidaten für die Europawahl; plötzlich stand er wieder vorne auf der EU-Bühne.



Mit Geduld und Tücke

Wie Juncker den Machtkampf um seine Person zwischen dem EU-Parlament und dem Rat der Regierungschefs, zwischen verschiedenen politischen Interessen und Lagern, für sich entschied, sagt viel über ihn aus.

Nach Jahrzehnten in der luxemburgischen, europäischen und internationalen Politik hat es der bald 60-Jährige gelernt, Politik wie sein einstiges Vorbild Helmut Kohl vom Ergebnis her zu denken. So wusste Juncker in der Auseinandersetzung um seine Berufung zum Kommissionschef, dass es nicht darauf ankam, öffentlich für sich zu trommeln, so wie es Cameron auf der anderen Seite gegen ihn tat, sondern still Unterstützer zu sammeln.

Die Sozialdemokraten hatte er von Anfang an hinter sich, ihr Anführer Martin Schulz hatte ja selbst die Idee gehabt, den Spitzenkandidaten der siegreichen Partei zum Kommissionspräsidenten zu machen. Also mussten sie jetzt Juncker unterstützen. Ebenso wie Liberale und Grüne.



Entschlossen und kompromissbereit

Stärker war der Widerstand einiger konservativer Regierungschefs, die um ihre Macht bangten, darunter anfangs auch Merkel. Juncker setzte geduldig auf den wachsenden öffentlichen Druck. Denn indem sie ihn als Spitzenkandidat aufgestellt hatten, hatten sich die Regierungs- und Parteichefs selbst gefesselt. Am Ende konnte ihn Cameron selbst mit der unverhohlenen Drohung, aus der EU auszutreten, nicht mehr verhindern.



Wahrscheinlich wird man nie erfahren, ob Juncker zwischendurch daran gedacht hat aufzugeben. Gerüchte, die es diesbezüglich gab, waren wohl eher Finten in dem Ränkespiel. Selbst wenn er Zweifel gehabt haben sollte und er vielen in Brüssel bis zur Europawahl müde und verbraucht vorkam: Seine heutige Wahl beweist, dass Juncker nicht nur der Verhandler schwieriger EU-Kompromisse ist, als der er in den vergangenen zehn Jahren bekannt wurde – sondern auch ein harter und entschlossener Kämpfer.