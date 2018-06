In der libyschen Hauptstadt Tripolis sind neue Kämpfe um den internationalen Flughafen ausgebrochen. Milizen griffen den Flughafen mit schweren und leichteren Waffen an und verletzten dabei mehrere Wachleute, wie ein Vertreter der Sicherheitskräfte sagte.

Laut des libyschen Nachrichtenportals Al-Wasat seien zudem Granaten und Raketen auf dem Gelände eingeschlagen. Ein Geschoss habe ein Haus in der Nähe des Flughafens getroffen und eine Familie getötet. In den vergangenen Wochen haben Kämpfe zwischen rivalisierenden Milizen in Tripolis und Bengasi fast 180 Menschen das Leben gekostet, ca. 750 wurden verletzt.

Wegen der kritischen Lage wollen die Philippinen nun die rund 13.000 Landsleute in Libyen mit Schiffen auf die Mittelmeerinsel Malta bringen und sie von dort aus in ihre Heimat ausfliegen. Zuvor war ein philippinischer Bauarbeiter in Bengasi enthauptet worden, eine Krankenschwester wurde von mehreren Jugendlichen vergewaltigt.

Auch Griechenland soll nach Regierungsangaben eine Fregatte und ein Transportschiff der Kriegsmarine nach Tripolis entsandt haben, um rund 200 Menschen unterschiedlicher Nationalität außer Landes zu bringen.



Mehrere Länder, darunter Deutschland, haben zudem bereits ihr Botschaftspersonal aus Libyen abgezogen. Spanien schloss seine Landesvertretung nun ebenfalls vorübergehend und brachte sein Botschaftspersonal in Sicherheit. Auch Tausende Libyer haben das Land wegen der heftigen Kämpfe in den vergangenen Tagen Richtung Tunesien verlassen.

Löscharbeiten kaum möglich

Unterdessen steht ein am Sonntag durch Raketenbeschuss in Brand geratenes Treibstofflager noch immer in Flammen. Damit die Feuerwehrleute die Flammen bekämpfen und eine Explosion der Benzintanks verhindern können, stoppten die rivalisierenden Milizen ihre Angriffe vorübergehend.



Die Löscharbeiten waren aufgrund der Schusswechsel in den vergangenen Tagen immer wieder unterbrochen worden. Zwar baten die libyschen Behörden wegen des Großbrands um Hilfe ausländischer Experten, die angefragten Drittstaaten verweigerten wegen der anhaltenden Kämpfe jedoch die Entsendung eigener Fachleute.

Die Gewalt zwischen den rivalisierenden Brigaden war vor fast drei Wochen ausgebrochen, als islamistische Milizen aus der Stadt Misrata den Flughafen attackierten. Dieser steht seit dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi vor drei Jahren unter Kontrolle von Bewaffneten aus der Stadt Al-Sintan.

Bei den rivalisierenden Gruppen handelt es sich um ehemalige Revolutionsbrigaden, die sich bis heute weigern, ihre Waffen abzugeben. Nach Einschätzung von Experten geht es bei den Kämpfen um den Flughafen auch um die Kontrolle von Schmugglerrouten, durch die sich die Milizen finanzieren. Alle Appelle der Regierung, die Kämpfe einzustellen, sind bisher verhallt.