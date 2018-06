Die Feuerwehrleute mussten aufgegeben, die gigantische Feuersbrunst war nicht zu bändigen. In heller Panik appellierte Libyens Premierminister am Montag an das Ausland, Löschflugzeuge und Spezialistenteams zu schicken. In Tripolis stehen sechs Millionen Liter Treibstoff in Flammen, nachdem Rebellen am Sonntagabend ein Tanklager nahe der Ausfallstraße zum Flughafen mit einer Grad-Rakete getroffen hatten. Der staatliche Ölkonzern NOC teilte mit, das Großfeuer sei inzwischen "außer Kontrolle" geraten und die Feuerwehr habe das Gelände verlassen.

"Tripolis droht eine humanitäre und ökologische Katastrophe", warnte die Regierung und forderte alle Bewohner im Umkreis von fünf Kilometern auf, ihre Häuser zu räumen. Denn sollten die Hunderte Meter hohen Flammen auf das gesamte Großlager mit 90 Millionen Liter Benzin, Diesel und Gas übergreifen, bestehe das Risiko einer gigantischen Explosion, die alles im Radius von drei bis fünf Kilometern zerstört, sagte ein Sprecher der staatlichen National Oil Corporation.

Sämtliche Flughäfen jedoch, über die internationale Hilfe hereinkommen könnte, sind seit zwei Wochen geschlossen. Selbst im Umkreis der brennenden Kessel wurde weiter gekämpft. "Hört auf zu schießen, sonst fliegt alles in die Luft", flehte das Kabinett in einer eilig verbreiteten Erklärung.

Besonders schwer beschädigt ist der Flughafen von Tripolis, der quasi zum Symbol des Staatszerfalls geworden ist. Rivalisierende Milizen kämpfen hier um die Vorherrschaft. Die Landebahn ist durch Artillerieduelle zerfetzt, ausgebrannte Passagiermaschinen liegen auf dem Rollfeld, Kontrolltower und Empfangsgebäude wurden durch Granaten schwer beschädigt. Allein letzte Woche kamen mehr als 100 Menschen ums Leben. 400 Menschen wurden bei diesen schlimmsten Gefechten seit dem Sturz von Diktator Muammar al-Gaddafi verletzt.

Westliche Botschaften geschlossen

Zahlreiche westliche Botschaften, darunter auch die deutsche, brachten ihr Personal über den Landweg nach Tunesien, nachdem es vor allem im Umkreis der amerikanischen Botschaft pausenlos Gefechte gegeben hatte. Der britische Konvoi wurde auf dem Weg zur Grenze angegriffen und beschossen, die Diplomaten konnten jedoch unverletzt entkommen. Die ägyptische Regierung rief ihre Landsleute auf, Libyen sofort zu verlassen und "sich vor dem chaotischen inneren Kämpfen in Sicherheit zu bringen".

Auch in der Osthälfte Libyens gingen am Wochenende die schweren Gefechte weiter. Allein in Bengasi, der einstigen Heldenstadt im Kampf gegen Gaddafi, wurden mindestens 55 Menschen getötet.

Vor allem seit dem Auftreten des abtrünnigen Generals Khalifa Haftar vor drei Monaten, der die Macht der Islamisten mit Gewalt zu brechen versprach, ist die Lage eskaliert. Haftar agiert von einer streng bewachten Kaserne in Bengasi aus, die auch über Kampfjets verfügt. Die radikal-islamische Ansar al-Sharia Miliz wiederum hält sich in verschiedenen Stadtvierteln sowie in zahlreichen kleineren Küstenstädten verschanzt. Keine der beiden Seiten konnte bisher die Oberhand gewinnen.

"Die Lage hat ein kritisches Stadium erreicht", warnten Diplomaten der Arabischen Liga, der Europäischen Union und der USA in einer gemeinsamen Erklärung in Brüssel. Denn die wirklichen Herren in Libyen sind längst die Chefs der etwa 1.700 Milizen, die über 200.000 Bewaffnete kommandieren. Politische Morde häufen sich ebenso wie Entführungen gegen Lösegeld. Ende vergangenen Monats wurde in Bengasi die säkulare Bürgerrechtlerin Salwa Bughaighis vor ihrem Haus ermordet, die im Februar 2011 als einzige Frau im ersten Nationalen Übergangsrat der Aufständischen saß. Ihre drei Kinder blieben unverletzt. Von ihrem Mann, den die islamistischen Täter entführten, fehlt weiterhin jede Spur.