Freitag, 25. Juli

Mehr als eine Woche nach dem Absturz finden Ermittler ein neues großes Wrackteil sowie weitere Leichen.

Donnerstag, 24. Juli

Die Niederlande schicken 40 unbewaffnete Militärpolizisten an den Absturzort der abgeschossenen Passagiermaschine. Australien 50 Polizisten.



Das internationale Team, das in den Niederlanden die Opfer identifiziert, ist auf 200 Personen aufgestockt, darunter 20 Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes.

Mehr als 1.000 Menschen gedenken in Melbourne der 298 Opfer.

Russland streitet einen Abschuss von Kampfjets ab.



Mittwoch, 23. Juli 2014:

In der Ukraine tritt die Regierung zurück.

Laut dem Sicherheitsrat der Ukraine sind über dem Osten des Landes zwei Kampfjets vom Typ Suchoi Su-25 abgeschossen worden. Die Raketen, die die Flugzeuge trafen, seien "nach vorläufigen Informationen von russischem Territorium aus abgeschossen" gekommen, hieß es.



Zwei Luftwaffen-Maschinen mit den Särgen eines Teils der insgesamt 298 Menschen an Bord landen auf dem Flughafen von Eindhoven.

Die Daten des Cockpit-Stimmenrekorders sind nach Angaben der niederländischen Ermittler unversehrt.

Dienstag, 22. Juli 2014:

Spezialisten im südenglischen Farnborough werden die Daten der Blackboxes sichern, damit sie international ausgewertet werden können.

Der Zug mit den etwa 280 Leichen trifft in Charkiw ein.



Die New York Times hat die Schrapnell-Spuren an einem der Trümmerteile von Fachleuten begutachten lassen. Sie wiesen auf einen Raketentreffer hin. Sie seien ein Hinweis darauf, dass das Flugzeug durch eine Rakete mit Überschallgeschwindigkeit zerstört wurde. Ähnlich hatten es Fachleute schon in den vergangenen Tagen vermutet.



Die Separatisten übergeben die Black Box des Malaysia-Airlines-Flugzeuges und den Stimmenrekorder aus dem Cockpit an Vertreter Malaysias.

Die Separatisten verkünden zudem eine Waffenruhe im Umkreis von 10 Kilometern.

Es wird bekannt, dass Malaysia Airlines Syrien als Alternativroute zur Ukraine nutzt – ein ebenfalls im Bürgerkrieg befindliches Gebiet.

Montag, 21. Juli 2014:



Die Separatisten geben nach: Der Kühlzug mit etwa 280 Leichen verlässt den von ihnen kontrollierten Bahnhof Tores in Richtung Charkiw. Sie sollen von da nach Amsterdam ausgeflogen werden – die meisten Absturzopfer waren Niederländer.

US-Präsident Obama wirft den Separatisten vor, Beweise vernichtet zu haben, indem sie früh Leichen vom Absturzort weg brachten.



Niederländische Forensiker treffen am Absturzort ein. Ausgerüstet mit Gasmasken inspizierten sie einen Zug mit Kühlwagen, in denen die Überreste der bisher gefundenen Absturzopfer lagern sollen. Der Zug soll den von Separatisten kontrollierten Bahnhof Tores verlassen, damit die Experten ihre Arbeit machen können.

Die Fluggesellschaft Malaysia Airlines gibt bekannt, den Familien der Absturzopfer eine Soforthilfe von 5.000 Dollar zahlen zu wollen.

Sonntag, 20. Juli 2014:

Die OSZE beklagt sich über die Zustände am Absturzort. Das Gebiet ist jetzt zwar abgeriegelt, aber Bewaffnete und teils maskierte Separatisten erschwerten die Arbeit der internationalen Experten. 132 malaysische Fachleute sind auf dem Weg dorthin, ebenfalls 15 Niederländer.

Die Regierung der Ukraine und Separatisten einigen sich angeblich auf den Abtransport von Leichen. Wenig später gibt es neuen Streit darüber, dass die Separatisten alle Opfer an einen unbekannten Ort brachten.

Malaysia Airlines streicht die Flugnummer MH17.

Australien bringt bei den 15 Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates eine Resolution gegen Russland in Umlauf. Schon Montag könnten sie abstimmen.

Der Direktor der deutschen Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, Ulf Kramer, und ein weiterer Mitarbeiter der Behörde brechen in Richtung der Absturzstelle auf.

US-Außenminster John Kerry sagt, es sei "ziemlich klar", dass Russland den Separatisten das für den Abschuss verwendete Waffensystem stellte.



Samstag, 19. Juli 2014:

Vor dem UN-Sicherheitsrat weist Russland eine Verantwortung zurück. US-Präsident Obama spricht mit Bundeskanzlerin Merkel am Telefon über weitere mögliche Sanktionen gegen Russland.

Die Regierung in Kiew wirft den Separatisten vor, 38 Leichen vom Fundort weggebracht zu haben und Hinweise über die Absturzursache zu vernichten. Auch Malaysia beklagt, die Absturzstelle sei nicht gesichert.

Laut der Regierung in Den Haag sind unter den 298 Toten 193 Niederländer.

Der Druck auf Russland steigt, sich konstruktiv an der Klärung der Abschussursache zu beteiligen. Polens Außenminister Radosław Sikorski kritisiert die EU wegen ihrer zögerlichen Haltung gegenüber Putin. Großbritanniens Premier David Cameron macht Russland indirekt für den Absturz verantwortlich.



Freitag, 18. Juli 2014:



Bis zum frühen Freitagmorgen bergen ukrainische Helfer 121 Leichen.



Australien bestellt den russischen Botschafter ein. Die Separatisten sagen der OSZE Zugang zum Absturzort zu.

In den Niederlanden ist Staatstrauer angeordnet.

Die malaysische Regierung kündigt an, ein Team von 62 Katastrophen-Experten zu entsenden.

Rettungskräfte finden einen Flugschreiber. Die Separatisten hatten bereits am Donnerstag mitgeteilt, eine Blackbox gefunden zu haben. Der Flugzeugtyp Boeing 777-200 hat jedoch nur einen Flugschreiber. Hinzu kommt ein Stimmenrecorder.

Der UN-Sicherheitsrat fordert in einer einstimmigen Erklärung eine "umfassende, gründliche und unabhängige internationale Untersuchung". Russland weist erneut eine Verantwortung zurück und beschuldigt die Regierung in Kiew.



181 Leichen sind entdeckt.

Die OSZE-Experten verhandeln über einen Zugang zur Absturzstelle. Am frühen Abend dürfen etwa 30 Mitarbeiter mit einem Hubschrauber dort hinfliegen.

Die USA schließen vor den Vereinten Nationen nicht aus, dass die Russland in den Abschuss verwickelt sein könnte. Russisches Personal könnte geholfen haben. Das Geschoss sei vom Separatisten-Gebiet aus abgefeuert worden.

Auch das Bundeskriminalamt schickt zwei Fachleute zum Absturzort.

Donnerstag, 17. Juli 2014:



Der Flug MH17 von Malaysia Airlines stürzt über der Ostukraine nahe des Ortes Schachtarsk ab – etwa auf der Mitte zwischen Donezk und Luhansk. Die Boeing 777-200 war mit 298 Menschen an Bord auf Reiseflughöhe von Amsterdam nach Kuala Lumpur unterwegs.



Schon eine Stunde nach dem Absturz äußert die Regierung in Kiew den Verdacht, dass die Maschine abgeschossen wurde. Präsident Poroschenko spricht von einem "terroristischen Akt" und lenkt den Verdacht gezielt auf die prorussischen Separatisten. Das ukrainische Militär habe keine Schüsse in die Luft abgegeben, sagte er. Die Separatisten aber bestreiten einen Abschuss.

Die Lufthansa meidet ab sofort den ukrainischen Luftraum. Weitere Airlines folgen. Die Ukraine sperrt noch am Abend den Luftraum über dem Osten des Landes.

Am Abend: Experten der Organisation OSZE sind zur Aufprallstelle unterwegs. Die Separatisten geben im Verlauf des Abends bekannt, einen Flugschreiber gefunden zu haben.

US-Präsident Obama spricht von einer schrecklichen Tragödie. Weltweit bekunden Staats- und Regierungschefs ihre Anteilnahme. Die USA gehen davon aus, dass eine Boden-Luft-Rakete das Flugzeug abschoss.

Die Niederlande geben bekannt, dass ein großer Teil der Opfer Niederländer sind. Ums Leben kamen zudem mehrere Besucher einer internationalen Aids-Konferenz, darunter der international bekannte Aids-Forscher Joep Lange.

Die Separatisten erklären sich zu einer kurzen Feuerpause bereit. Sie beschuldigen mittlerweile die Ukraine: Ein Kampfjet des Militärs habe die Boeing angegriffen.

Großbritannien beantragt eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates.

Russlands Präsident Wladimir Putin gibt der Ukraine die Schuld an dem Flugzeugabsturz. Es wäre nicht passiert, wenn es in der Ostukraine keinen Krieg gäbe.

Der ukrainische Geheimdienst hörte nach eigenen Angaben Telefongespräche ab, in denen prorussische Separatisten den Abschuss eingestehen sollen.



Spätabends gibt die Pressestelle des Amsterdamer Flughafens bekannt, dass auch vier Deutsche unter den Opfern sind.