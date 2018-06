Russland will die internationalen Untersuchungen zum Absturz der Malaysia-Airlines-Maschine "mit aller Macht" unterstützen. Russland sei bereit, die Separatisten in der Ostukraine unter Druck zu setzen, aber das reiche nicht aus, um den Konflikt zu beenden, sagte Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen seines nationalen Sicherheitsrats. Russland werde alles für "eine vollständige, umfassende, gründliche und transparente Untersuchung" des Falls tun.

Wir werden natürlich alles in unserer Macht stehende tun, aber das ist nicht annähernd genug", sagte Putin. Der Westen seinerseits müsse Druck auf die Regierung in Kiew ausüben, damit die Kämpfe in der Ostukraine aufhörten.

Zugleich warf Putin der Nato vor, ihre Truppen in Osteuropa zu verstärken. Dagegen müsse sich Russland wappnen. Zwar bestehe keine unmittelbare militärische Bedrohung für die staatliche Souveränität seines Landes, aber "die Gruppierung von Nato-Truppen auf dem Gebiet der osteuropäischen Staaten wird demonstrativ verstärkt, auch auf der Ostsee und dem Schwarzen Meer". Darauf müsse Russland angemessen reagieren und seine Abwehrbereitschaft gerade auf der Krim und in Sewastopol erhöhen. Russland hatte die ukrainische Halbinsel mit dem Marinestützpunkt im März annektiert, was international nicht anerkannt wird.

Das Passagierflugzeug von Malaysia Airlines mit 298 Menschen an Bord war am Donnerstag auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur im umkämpften Osten der Ukraine abgestürzt. Die Staatsführung in Kiew und die bewaffneten Regierungsgegner bezichtigen einander gegenseitig, die Boeing 777 abgeschossen zu haben. Zum Einsatz kam aus Sicht der USA und der Ukraine ein Luftabwehrsystem des sowjetischen Typs Buk, was die Separatisten erbeutet oder von Russland bekommen haben sollen.



Der Westen bereitet eine Verschärfung der Sanktionen gegen Moskau vor. Er wirft dem Kreml vor, die Separatisten im Osten der Ukraine zu unterstützen.

Die Leichen der Absturzopfer sind mittlerweile auf dem Weg in die Niederlande, wo sie sicher identifiziert werden sollen. Die Ukraine übertrug den Niederlanden bereits die Leitung der Suche nach der Unfallursache. Die meisten der Opfer waren Niederländer.