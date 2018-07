Malaysias Diplomaten sind nach eigenen Angaben im Gespräch über eine Waffenruhe zwischen der ukrainischen Regierung und prorussischen Milizen. Sie wollen damit sicheren Zugang für Ermittler zum Absturzgebiet des Malaysia-Airlines-Flugzeugs in der Ostukraine erreichen.

"Die Verhandlungen dauern an", sagte der Chef des malaysischen Ermittlungsteams, Khairil Hilmi Mokhtar, der staatlichen Nachrichtenagentur Bernama. Malaysia hatte mit den Rebellen bereits die Übergabe der Blackbox ausgehandelt.



Regierungschef Najib Razak will selbst nach Europa fliegen, zunächst in die Niederlande. Rebellen hatten ihm freien Zugang zur Absturzstelle für die niederländischen und australischen Polizisten zugesagt. Heftige Panzerkämpfe in der Region verhinderten das aber zunächst. Beim mutmaßlichen Abschuss der Zivilmaschine waren am 17. Juli 298 Menschen ums Leben gekommen.