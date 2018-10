Die Suche nach den Opfern des MH17-Flugzeugabsturzes in der Ostukraine ist beendet. Der ukrainische Vizeregierungschef Wladimir Groisman teilte mit, die Rettungskräfte hätten 282 Leichen sowie 87 Leichenteile weiterer 16 Todesopfer gefunden. Nach vier Tagen sei die Sucharbeit an der Absturzstelle der Boeing 777 für die einheimischen Teams abgeschlossen. Die Fläche war zuletzt von 35 auf 50 Quadratkilometer erweitert worden, 200 Helfer und etwa 800 Freiwillige aus der früheren Sowjetrepublik waren an der Suche beteiligt.

Groisman sagte, die sterblichen Überreste von mindestens 251 Opfern sollen in Eisenbahn-Kühlwaggons in die rund 300 Kilometer entfernte Stadt Charkiw transportiert werden. Zeugenberichten zufolge hat der Zug die Unglücksstelle am frühen Montagabend verlassen. In Charkiw wartet ein internationales Komitee von 31 Experten, die unter anderem aus den Niederlanden und Deutschland stammen.

Die Rebellen in der Ostukraine wollen nach Angaben der malaysischen Regierung noch am Montag die beiden Flugschreiber der abgestürzten Passagiermaschine an die malaysischen Ermittler übergeben. Darauf habe er sich mit Separatistenführer Alexander Borodaj geeinigt, teilte Ministerpräsident Najib Razak mit.



Kühlwaggons wurden bereits inspiziert

Zuvor hatte ein Team von niederländischen Experten vor Ort die Leichen in den Kühlwaggons inspiziert. Eine Sprecherin der OSZE teilte mit, dass drei Fachleute aus den Niederlanden sowie Beobachter der OSZE Zugang zu drei Waggons in der Ostukraine bekommen hätten. Die Experten waren der Auffassung, dass die Leichen fachgerecht gelagert waren. Jetzt hoffen die Ermittler nicht nur auf eine Identifikation der Opfer, sondern auch auf Rückschlüsse auf die Ursache des Absturzes von MH17.

Der niederländische Regierungschef Mark Rutte kündigte an, eine Transportmaschine nach Charkiw zu schicken, um die Leichen zu überführen. 192 der 298 Opfer des Absturzes stammen aus den Niederlanden, einer ist niederländischer und US-Staatsbürger.