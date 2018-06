Nach dem Tod der drei entführten Jugendlichen könnte der Nahost-Konflikt weiter eskalieren. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat härtere Maßnahmen gegen die Hamas angekündigt. "Wir werden die Mörder fassen und alle, die an der Entführung beteiligt waren", sagte Netanjahu vor einer Sondersitzung des israelischen Sicherheitskabinetts am Dienstagabend.



Aus Sicht Israels sei die Hamas verantwortlich für den Tod der drei Jungen. Die Palästinenserorganisation rufe dazu auf, Israelis zu entführen. Außerdem sei sie für den anhaltenden Beschuss Israels aus dem Gazastreifen verantwortlich.

Netanjahu kündigte an, dass die Bombenangriffe auf Stellungen der Hamas im Gazastreifen fortgesetzt würden. Auch der Einsatz im Westjordanland sei noch nicht beendet. Laut Medienberichten schloss der Ministerpräsident aber eine Bodenoffensive im Gazastreifen oder die erneute Besetzung des Gebiets aus. Rechte Abgeordnete und Minister fordern, die Hamas komplett zu zerschlagen. Doch rät gleichzeitig ein Teil des Kabinetts zur Zurückhaltung, um die Situation nicht weiter zu eskalieren.

Die drei getöteten Talmudschüler wurden inzwischen in der Stadt Modi'in im Zentrum Israels beerdigt; mehrere Zehntausend Menschen nahmen an der Trauerfeier teil. Der 19 Jahre alte Ejal Dschifrah und die beiden 16-jährigen Gilad Schaar und Naftali Fraenkel wurden nebeneinander beigesetzt. "Dies ist zu einem spontanen Tag der nationalen Trauer geworden", sagte Regierungschef Netanjahu, als er neben den drei mit Nationalflaggen bedeckten Särgen sprach.



UN-Sicherheitsrat ruft zur Besonnenheit auf

Der UN-Sicherheitsrat verurteilte den Mord an den drei israelischen Jugendlichen. Die 15 Mitglieder des mächtigsten UN-Gremiums seien zutiefst empört, hieß es in einer in New York veröffentlichten Mitteilung. Es sei eine "abscheuliche Tat". Den Familien der Opfer sprach der Rat sein Beileid aus. Die Verantwortlichen für die Tat müssten zur Rechenschaft gezogen werden, forderte das Gremium weiter. Dafür müssten Israel und die Palästinenser weiter zusammenarbeiten.

Auch die US-Regierung rief Israelis und Palästinenser erneut auf, trotz der Krise ihre Zusammenarbeit fortzusetzen. "Es gibt eine wichtige Sicherheitsbeziehung zwischen Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde", sagte ein Sprecher. "Wir hoffen, dass dieser Geist der Kooperation selbst in dieser sehr schwierigen Zeit weiter besteht."



Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erklärte, die Ermordung der Jugendlichen fordere Gerechtigkeit. Doch der Militäreinsatz sei eine "kollektive Bestrafung der Palästinenser" und eine "offenkundige Verletzung" der Menschenrechte.