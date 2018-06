Am 4. Dezember 1977 entführten Unbekannte den Malaysia-Airlines-Flug 653 von Penang nach Kuala Lumpur. Das Flugzeug stürzte in ein Sumpfgebiete nahe Johor an der Grenze zu Singapur. Alle 100 Menschen an Bord kamen ums Leben. 1995 verunglückte eine Maschine im malaysischen Tawau. Die Fokker 50 schoss über die Landebahn hinaus. 34 der 53 Menschen an Bord kamen ums Leben.