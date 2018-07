Vier Tage nach dem mutmaßlichen Abschuss des Passagierflugzeugs über der Ostukraine hat US-Präsident Barack Obama den russischen Präsidenten Wladimir Putin bei der Aufklärung des Unglücks persönlich in die Pflicht genommen. "Angesichts ihres direkten Einflusses auf die Separatisten haben Russland und Präsident Putin im Besonderen eine direkte Verantwortung, sie zu einer Zusammenarbeit mit der Untersuchung zu zwingen", sagte Obama. Immerhin seien die Rebellen von russischer Seite trainiert und bewaffnet worden. "Die Bürde liegt bei Russland", sagte Obama. "Die Separatisten und die russischen Sponsoren sind verantwortlich für die Sicherheit der Ermittler."

Der Präsident warf den prorussischen Separatisten vor, die Ermittlungen der internationalen Experten an der Absturzstelle systematisch zu behindern. "Sie blockieren den vollen Zugang zu der Stelle. Sie haben in die Luft geschossen, als die Ermittler sich näherten", sagte er. Außerdem würden die Separatisten Leichen der Opfer fortschaffen. "Was genau versuchen sie zu verstecken?", fragte Obama, der eine schnelle und umfassende Untersuchung forderte. "Wir müssen sicherstellen, dass die Wahrheit herauskommt", sagte er. Die teils sorglose Entfernung von Leichen sei beleidigend für die Angehörigen.



Das Flugzeug von Malaysia Airlines mit 298 Menschen an Bord war am vergangenen Donnerstag abgestürzt. Die meisten Passagiere stammten aus den Niederlanden. Experten gehen davon aus, dass das Flugzeug von einer Boden-Luft-Rakete vom Typ SA-11 des Flugabwehrsystems Buk abgefeuert wurde – aus einem Gebiet, das von den prorussischen Separatisten kontrolliert wird. Bereits am Freitag hatte die UN-Botschafterin der USA, Samantha Power, bei einer Sitzung des Sicherheitsrats eine "technische Unterstützung durch russisches Personal" nicht ausgeschlossen.