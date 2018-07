Die Pilotenvereinigung Cockpit hat die Lufthansa für ihren Beschluss kritisiert, trotz des Gaza-Krieges den Flughafen von Tel Aviv wieder anzufliegen. "Wir können die Entscheidung aus sicherheitstechnischer Sicht nicht nachvollziehen", sagte Cockpit-Sprecher Jörg Handwerg Handelsblatt Online.

Nach seiner Einschätzung sei Israel nicht in der Lage, alle Geschosse der Hamas abzufangen. "Unseren Erkenntnissen nach hat sich in den letzten Tagen absolut nichts an der Bedrohungslage geändert."



Es gebe nur zwei Gründe, warum die Lufthansa die Flüge wieder aufnehme: "Entweder wurde sie durch Druck dazu gezwungen den Betrieb wieder aufzunehmen. Oder Profitinteressen stehen im Vordergrund", vermutete Handwerg, der selbst Lufthansa-Pilot ist. "Sicherheitstechnisch lässt sich das jedenfalls nicht erklären."

Nach der US-Luftfahrtbehörde hatte auch die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) ihre Warnung wegen drohenden Raketenbeschusses aus dem Gazastreifen aufgehoben. Die Lufthansa und ihre Tochtergesellschaften kündigten daraufhin an, ihren Flugbetrieb am Samstag schrittweise wieder aufzunehmen.



Die Lufthansa bat alle Fluggäste, sich auf den Internetseiten der jeweiligen Fluggesellschaft über ihren Flug zu informieren. Die vollständige Rückkehr zum regulären Flugplan werde erst in den nächsten Tagen erreicht. Betroffen seien Flüge von Lufthansa, Germanwings, Austrian Airlines, Swiss und Brussels Airlines.

Auch Air Berlin fliegt wieder nach Israel

Auch Air Berlin wird seine Flüge ab Samstagmittag schrittweise wieder aufnehmen. Eine Sprecherin sagte dem Tagesspiegel, Kunden, die einen Flug bis zum 31. Juli gebucht hätten, könnten diesen kostenfrei stornieren oder auf Flüge bis zum 31. August umbuchen. Mehrere US-Fluglinien haben auch den Flugbetrieb wieder aufgenommen.