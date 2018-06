Die ukrainische Armee hat vergangene Woche mit ihrer Offensive in der Ostukraine begonnen. Sowohl auf ukrainischer als auch auf prorussischer Seite gab es Tote. Viele Einwohner sind seit Beginn des Konflikts geflohen. Die Armee belagert Donezk, prorussische Separatisten haben sich im Stadtzentrum verschanzt. Unsere Autoren haben mit zwei Einwohnern von Donezk gesprochen und ihre Sicht protokolliert:



Dmytro, 21 Jahre, Medizinstudent, Aktivist bei "Donezk gehört zu Europa"



Alle Kneipen, in denen ich mich sonst mit meinen Freunden treffe, liegen in der Innenstadt. Dort wimmelt es von Separatisten mit Maschinengewehren. Ich kann nicht mal ein Bier trinken gehen. Ich lebe im Lenin-Distrikt, zum Glück ist es in meinem Teil des Viertels relativ ruhig. Meine Nachbarn, sie sind um die 60 Jahre alt, schauen nur russisches Fernsehen. Sie unterstützen die Separatisten und blicken sehnsüchtig nach Moskau. Putin ist ihr großer Held. Seit ein paar Tagen sind sie ganz kleinlaut. Ich habe sie flüstern hören: Vielleicht ist es Zeit, in eine andere Stadt zu ziehen. Die Stimmung dreht sich gerade in Donezk.

Der Alltag hier ist seltsam. Es fahren kaum Autos, die Cafés sind wie ausgestorben. Vor vielen Banken bilden sich lange Schlangen, die Einwohner hamstern Bargeld. Die großen Einkaufszentren im Zentrum sind geschlossen, an den Eingängen stehen Männer in Tarnuniform. Kleine Läden an der Ecke sind aber geöffnet, dort kaufe ich ganz normal ein. In Donezk herrscht kein echter Bürgerkrieg, der beschränkt sich bisher auf das Zentrum der Stadt und Außenbezirke. Doch das kann sich schnell ändern. Ein Freund von mir ist durch die Vororte von Donezk gefahren. Hinter jeder Häuserecke lauert dort etwas Neues. Mal kontrollierten ihn die Separatisten, zwei Kilometer weiter marschierten ukrainische Einheiten auf einem Feld auf. Der Krieg kommt immer näher.



"Freunde haben die Stadt verlassen, ich bleibe"

Ich habe das Gefühl, dass die Stadt wartet. Auf die nächsten Stunden, die nächsten Tage. Und auf die ukrainische Armee. Ich studiere eigentlich Medizin, aber unsere Vorlesungen fallen ständig aus. Die Terroristen halten die Seminarräume besetzt. Neben dem Studium arbeite ich 20 Stunden die Woche als Krankenpfleger. Wenn ich nicht im Krankenhaus bin, verlasse ich mein Wohnung kaum. Auf meinem Handy sind Videos von proukrainischen Demonstrationen gespeichert. Ich weiß nicht, was passiert, wenn die Separatisten mich erwischen und das Handy durchsuchen. Meine Stimmung schwankt ständig – zwischen Angst und Hoffnung.

Mein bester Freund ist Journalist, er berichtete kritisch über die bewaffneten Kämpfer. Jetzt musste er nach Kiew fliehen. Die Separatisten haben ihn schon zweimal festgenommen. Laptop, Kamera – alles weg. Das war eine letzte Warnung. Viele meiner Freunde haben die Stadt verlassen. Ich bleibe.

Ich unterstütze unsere Regierung, aber ich bin gegen einen Waffenstillstand. Donezk ist Teil der Ukraine, wir müssen diese Terroristen bekämpfen und besiegen. Vor der Maidan-Bewegung fand ich Politik uninteressant. Ich war apolitisch. Dann sah ich, wie die Menschen auf den Barrikaden starben – abgeknallt von unserer eigenen Regierung. Das hat alles verändert. Jetzt bin ich Aktivist in der Gruppe "Donezk gehört zu Europa". Leider können wir gerade nicht demonstrieren. Wer auf der Straße eine ukrainische Fahne trägt und auf eine Gruppe von Separatisten trifft, wird verhaftet.



"Viele einfache Leute unterstützen die Separatisten"

Viele Leute in Donezk sind bewaffnet. Wenn ich eine Pistole hätte und es zum Kampf käme, würde ich auf die Separatisten schießen. Ich hasse sie. Wirklich reden kann man nicht mit ihnen. Ich wüsste auch nicht, über was. Ich erkenne auf der Straße sofort, auf welcher Seite die Leute stehen. Die Mittelschicht und die Geschäftsleute in Donezk sind proukrainisch, viele einfache Leute unterstützen die Separatisten.

Ab und zu gibt es Überfälle auf Supermärkte und Geschäfte, aber es ist nicht die Regel. Irgendwelche Gangster haben ein Militär-Museum ausgeraubt. Sie haben einen Panzer und Sturmgewehre aus dem zweiten Weltkrieg gestohlen. Einen Panzer! Der ist uralt, was wollen sie damit?

Die Situation spaltet viele Familien, zum Glück denken meine Eltern ähnlich wie ich. Mein Vater sagt: "Die Ukraine darf nicht geteilt werden." Aber er lehnt Gewalt ab. Meine Mutter sieht viel russisches Fernsehen, ich würde sagen, sie ist neutral.

Manchmal träume ich davon, dass ich morgens aufwache und dieser Alptraum vorbei ist. Es klingt kitschig, aber wenn Donezk befreit ist, werde ich unseren Soldaten Blumen schenken.