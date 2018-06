Nüchtern betrachtet kann es eigentlich nicht sein, dass eine große Nation wie Russland kollektiv dem Wahnsinn verfällt. Deshalb gibt es Grund zur Hoffnung, dass der Abschuss des malaysischen Passagierflugzeuges MH 17 zum Wendepunkt des Ukraine-Konflikts werden könnte.

Die Welt ist in den vergangenen Tagen Zeuge eines schändlichen Treibens geworden. Auf abstoßende Weise haben die prorussischen Separatisten das Absturzgebiet zunächst Plünderern überlassen. Um dann die Leichname einzusammeln und sie ohne jeden Respekt vor der Würde der Toten und dem Leid der Angehörigen in Kühlwaggons abzuladen. Es dauerte vier Tage, bis Fachleute mit der Identifizierung der Opfer beginnen konnten.

Putin kann nicht wollen, dass er vor der Weltöffentlichkeit als Schutzherr dieser Primitiv-Soldateska dasteht. Und doch, er war es, der den Konflikt in der Ukraine bis zu seiner jetzigen tragischen Zuspitzung anheizte.

"Über eines müssen wir uns im Klaren sein", schrieb Schwedens Außenminister Carl Bildt in der Financial Times. "Die Ukraine-Krise, die seit dem letzten Sommer eskaliert ist, wurde von Russland ausgelöst und Schritt für Schritt vorangetrieben. Hierin liegt die letztendliche Verantwortung, was immer an Details über den Abschuss des malaysischen Flugzeugs ans Licht kommen wird."

Kurz nach der Annexion der Krim, als 40.000 russische Soldaten an der Grenze zur Ukraine standen, schien Putin schon einmal einzulenken. Er akzeptierte die Wahl des neuen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko. Und er zog seine Truppen zurück, statt sie – wie von manchen erwartet – in die Ukraine einmarschieren zu lassen.

Ein Kurswechsel war das nicht. Aber die Hoffnung schimmerte auf, Putin könnte zur Vernunft kommen. Jetzt bietet sich ihm die vielleicht letzte Chance zum Einlenken, bevor er sein Land endgültig zum Aussätzigen der Staatengemeinschaft macht. Ununterbrochen bestürmen ihn die Politiker des Westens, er möge endlich seine schützende Hand von den prorussischen Rebellen ziehen, die Waffenzufuhr stoppen und die russischen Kämpfer aus der Ukraine zurückbeordern.

Putin hat die Wahl: Er kann den Einflüsterungen einer chauvinistisch-nationalistischen Kreml-Kamarilla folgen; oder er kann nach dem Interesse Russlands fragen. Und das verlangt nach einem Ende der Selbstausgrenzung.

Es ist ja nicht so, dass die Vernunft in Moskau überhaupt keine Stimme mehr hätte. "Die Trümmer der Boeing fallen auf Russland", schrieb die Zeitung Kommersant. Die Wirtschaftsführer in Moskau wissen natürlich, wie sehr weitere Sanktionen dem Land schaden würden. Nur dringen ihre Argumente in der nationalistisch aufgeheizten Atmosphäre schwer durch.

Das widerwärtige Schauspiel am Unglücksort lässt dem Westen keine Wahl, als den Druck auf Putin noch einmal zu erhöhen. Deshalb sind nochmals verschärfte Sanktionen richtig. Die schreckliche russische Kumpanei mit den Separatisten muss ein Ende haben.

Seine Fernsehansprache in der Nacht vom Montag auf Dienstag zeigte einen angeschlagenen Putin. Ein Regierungschef nach dem anderen, von Angela Merkel bis zu Australiens Premierminister Tony Abbott, hatten auf ihn eingeredet. Immerhin mit dem Ergebnis, dass Putin seinen UN-Botschafter anweisen ließ, im Sicherheitsrat einer unabhängigen Untersuchung der Absturzursache von MH 17 zuzustimmen.

Putin will nicht Paria sein. Vielleicht begreift er deshalb, dass jetzt die Zeit gekommen ist, den Marsch in den Wahnsinn zu stoppen. Wenn die Empörung der Welt nicht zum Weckruf wird, dann ist ihm und dann ist Russland für lange Zeit nicht zu helfen.