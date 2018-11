Russland gibt den USA die "Verantwortung für das Blutvergießen" in der Ostukraine. Die Regierung in Washington habe zunächst den verfassungswidrigen Umsturz in Kiew unterstützt und dann das neue Regime zum brutalen Vorgehen gegen die russischsprachige Bevölkerung gedrängt, warf das Außenministerium in Moskau den USA vor.

Zudem führe die USA eine "anti-russische Verleumdungskampagne". Dies äußere sich darin, dass das US-Außenministerium behaupte, dass Russland militante Separatisten in der Ostukraine mit Waffen ausstatte oder ukrainisches Gebiet beschieße. Beweise dafür würden aber nicht präsentiert.



Der für die Grenzsicherung zuständige Inlandsgeheimdienst FSB meldete im Gebiet Rostow erneut einen massiven Beschuss russischen Territoriums von der Ostukraine aus. Mehrere Häuser seien getroffen worden. Zudem sei eine Gruppe von Ermittlern beschossen worden. Niemand sei jedoch verletzt worden, hieß es.

Der Generalstab in Moskau warf Kiew auch den Einsatz von verbotenen Phosphorbomben vor. Generalmajor Viktor Posnichir listete im Staatsfernsehen mehrere Tatorte und Tage auf. Er berief sich auf Augenzeugenberichte von Flüchtlingen sowie auf Videoaufnahmen. Posnichir forderte ein Ende des illegalen Kampfmitteleinsatzes.



Einigung über Wirtschaftssanktionen

Die 28 EU-Regierungen einigten sich indes grundsätzlich auf Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Nach Angaben von Diplomaten verständigten sich die EU-Botschafter darauf, Russland den Zugang zu EU-Finanzmärkten zu erschweren.



Zu dem Paket gehört auch ein Verbot künftiger Waffenexporte. Außerdem will die EU keinerlei Hochtechnologieprodukte mehr liefern, Spezialanlagen zur Öl- und Gasförderung nur noch beschränkt.



Die EU-Kommission soll bis Montag Verordnungstexte für die Umsetzung der Sanktionen vorlegen. Diese sollen dann am Dienstag von den EU-Botschaftern offiziell gebilligt werden, sofern Russland nicht in letzter Minute Zeichen für ein Einlenken gibt.



Bisher hatte die EU lediglich Einreiseverbote und Kontensperrungen gegen 87 Personen sowie 18 Organisationen und Unternehmen verhängt. Mit den ersten Wirtschaftssanktionen soll Moskau dazu veranlasst werden, die Separatisten in der Ostukraine nicht länger zu unterstützen.