Auch die USA haben ihre Sanktionen gegen Russland weiter verschärft. Wie das Finanzministerium in Washington mitteilte, richten sich die Strafmaßnahmen gegen die Großbank VTB, die Bank of Moscow und die Russische Landwirtschaftsbank. Alle drei Banken stehen unter der Kontrolle der russischen Regierung. Mit diesen Geldhäusern dürfen ab sofort aus den USA heraus und von US-Bürgern keine Finanzierungsgeschäfte mehr getätigt werden. Außerdem steht jetzt auch die Werft United Shipbuildung Corp aus St. Petersburg auf der Liste.

Die Handelsbeschränkungen im Energie-, Finanz- und Waffensektor haben laut Präsident Barack Obama in dieser Kombination "mehr Biss" als die Sanktionen, die die USA vor zwei Wochen verhängt haben. Sie machen Russlands "schwache Wirtschaft noch schwächer", erklärte Obama im Weißen Haus. "Der heutige Tag ist eine Erinnerung daran, dass die USA zu ihrem Wort stehen", sagte Obama. Es hätte nicht so weit kommen müssen, so der US-Präsident, es sei "eine Wahl, die Russland und insbesondere Wladimir Putin getroffen" habe. Darauf angesprochen, ob ein neuer Kalter Krieg begonnen habe, antwortete Obama, es handle sich "nicht um einen neuen Kalten Krieg", sondern die Sanktionen seien eine Antwort auf Russlands Handeln in der Ukraine.

Kerry: Keine Einsicht Russlands erkennbar

Die EU-Staaten hatten sich zuvor darauf verständigt, dass unter anderem der russische Zugang zu den EU-Finanzmärkten erschwert und Rüstungsexporte verboten werden sollen. So dürfen künftig nach Diplomatenangaben keine Rüstungsgüter zwischen Russland und der EU gehandelt oder Produkte zur zivilen wie auch militärischen Verwendung nach Russland exportiert werden. Die USA hatten bereits vor zwei Wochen Banken sowie Energie- und Rüstungsfirmen auf ihre Sanktionsliste gesetzt.

Mit den Strafmaßnahmen soll Russlands Präsident Wladimir Putin dazu gebracht werden, die Unterstützung der prorussischen Separatisten in der Ostukraine zu beenden. Bisher habe die russische Regierung "kein Fünkchen eines Beweises geliefert, dass sie wirklich die Gewalt und das Blutvergießen beenden" wolle, sagte US-Außenminister John Kerry am Dienstag.



Bereits nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland im März hatten USA und EU Einreiseverbote und Kontensperrungen gegen ranghohe russische Regierungsvertreter und Wirtschaftsführer verhängt.