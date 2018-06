Bei neuen israelischen Angriffen auf den Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mehr als 100 Menschen getötet wurden. Die israelische Armee hatte ihre Angriffe in der vergangenen Nacht intensiviert.

Dabei wurde auch das einzige Kraftwerk in Gaza in Brand gesetzt. Daraufhin fiel der Strom im Gazastreifen aus. Die Reparatur des Kraftwerks werde Monate dauern, teilte der Betreiber mit. Auch Regierungs- und Rundfunkgebäude wurden beschossen. Am frühen Morgen hatten Streitkräfte auch das Haus das Hamas-Führers Ismail Hanije angegriffen. Die israelische Armee setzte Geschütze, Panzer und Kampfflugzeuge ein. Laut dem Militär wurden rund 70 Luftangriffe geflogen.

Meldungen, die Hamas hätte einer einseitigen Feuerpause zugestimmt, widersprach die Organisation. Eine Waffenruhe stehe der Politik des Widerstands entgegen, sagte der Sprecher Sami Abu Suhri. Die Hamas sei erst zu einer Waffenruhe bereit, wenn Israel sich zu einer humanitären Feuerpause verpflichte, sagte er. Die Organisation werde ihre Positionen zudem selbst verkünden.

Der Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Jasser Abed Rabbo, hatte zuvor verkündet, Hamas hätte einer 24-stündigen Waffenruhe zugestimmt. Die gemäßigte, im Westjordanland regierende PLO untersteht Palästinenserpräsident Mahmud Abbas, der im Gazakrieg zwischen Israel und den militanten Palästinenser vermittelt.

Laut der israelischen Zeitung Haaretz reist am heutigen Dienstag eine palästinensischen Delegation nach Ägypten, um über einen ägyptischen Friedensplan zu beraten. Die palästinensische Delegation umfasse Mitglieder von Fatah, Hamas und des Islamischen Dschihad.

Als Reaktion auf Raketenangriffe militanter Palästinenser im Gazastreifen hatte die israelische Armee am 8. Juli eine groß angelegte Militäroffensive in dem dicht besiedelten Küstenstreifen begonnen. Seitdem wurden mehr als 1.100 Palästinenser getötet, zum größten Teil Zivilisten, und zahlreiche Kinder. Auf israelischer Seite wurden mehr als 50 Soldaten und drei Zivilisten getötet.