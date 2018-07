Sadrudin Alani hängt in seinem Bürostuhl, der so schief ist, als könne er jeden Augenblick zusammenbrechen. Manchmal knackt es unter ihm, aber er zuckt nicht. Alani ist Geschäftsmann, kein Typ, der einfach so seine Stellung verlässt. Deshalb ist er überhaupt wieder hier, wieder in Uganda. Und das, obwohl der Diktator Idi Amin seine Familie enteignet und aus dem Land gejagt hat. So wie Zehntausende andere Inder und Pakistaner, 1972 war das.

Es ist ein heißer Vormittag in der Hauptstadt Kampala. Durch ein vergittertes Fenster fällt Sonnenlicht in Alanis gefliestes Büro im aufgeräumten Regierungsviertel. Vor 20 Jahren ist er zurückgekehrt. Er hat sich den Familienbesitz wiedergeholt, zwei Hotels im Osten des Landes, außerdem vergibt er jetzt Kleinkredite. Er hat Erfolg in Uganda. Dass er auch Angst hat, wird er nur zwischen den Zeilen sagen.



Die ersten Inder kamen um 1900 ins Land, auch Alanis Großeltern. Er selbst ist 1946 hier geboren, er ist Ugander, auch wenn man es nicht auf den ersten Blick sieht. Die Briten holten die Inder nach Ostafrika, um die Wirtschaft voranzutreiben und eine Eisenbahn zu bauen. Sie, die weder weiß noch schwarz waren, bildeten die Mittelschicht Ugandas. Ganz nach der Logik der Kolonialherren, so einfach wie arrogant: eine Farbskala mit einer weißen Spitze. Die Inder fügten sich schnell ein in die koloniale Hierarchie, in der sie zwar unter den Briten, aber über den Afrikanern standen. Um ihre privilegierte Stellung zu behalten, blieben sie unter sich, Freundschaften mit Afrikanern gab es kaum, Hochzeiten schon gar nicht.



"Asiatische Blutsauger"

"Als Idi Amin uns rausschmeißen wollte, hätten wir dieses Land übernehmen können, wenn wir gewollt hätten", sagt Alani. Eine Pause, ein Stuhlknacken. "Wir hatten das Geld und das Geld ist die Armee. Aber wir Inder sind friedliche Menschen." Dann lächelt er, als habe er eben über Kochbananen gesprochen.



Für Idi Amin, der sich 1971 an die Macht putschte, waren die erfolgreichen Inder ein willkommener Sündenbock. Sie waren die ersten, die seine Willkür traf. In einer Rede, die er am 4. August 1972 hielt, rief er den economic war aus, den Wirtschaftskrieg. Er werde die ugandische Wirtschaft den "asiatischen Blutsaugern" entreißen. Amin schloss seine Rede mit einem Befehl: "Alle Menschen, die keine Ugander sind, müssen gehen." Er gab ihnen 90 Tage, um ihre Heimat zu verlassen.

Alani hörte die Botschaft im Radio und er glaubte kein Wort, keiner in seiner Familie tat das. "Wir haben gedacht, es sei ein Scherz", sagt er heute. Durchaus denkbar bei einem Mann wie Idi Amin, der sich selbstgebastelte Orden umhängte und in der Öffentlichkeit wie ein Clown auftrat, nicht wie ein Regierungschef. Bevor er in die Politik ging, war er Boxer gewesen – ein Schwergewicht, gut 100 Kilo auf 1,93 Meter – einer, der nicht viel mehr gelernt hatte als zu kämpfen: erst im Ring und später als Soldat in der britischen Kolonialarmee.