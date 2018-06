Es gilt inzwischen als sicher, dass Flug MH17 am Donnerstag über der Ostukraine abgeschossen wurde, vermutlich durch eine Rakete des Flugabwehrsystems Buk, abgefeuert aus dem von prorussischen Separatisten besetzten Gebiet. War es ein gezielter Anschlag – oder ein Fehler in der Bedienung? Die Hintergründe:





Wie funktioniert das Flugabwehrraketensystem vom Typ Buk?

Die Buk-Reihe (dt. "Buche") ist ein sowjetisches Flugabwehrraketensystem, das in den 1970er Jahren entwickelt wurde. Eine Buk-M-Batterie besteht aus je einem Radar- und Kommandofahrzeug sowie vier Startfahrzeugen mit je vier Raketen. Das System ist sehr mobil und innerhalb von fünf Minuten gefechtsbereit. Nach der Zielerfassung per Radar dauert es keine halbe Minute, bis die Rakete die Rampe verlässt. Die Geschosse erreichen je nach Modell eine Höhe von bis zu 24 Kilometern und eine Reichweite von rund 50 Kilometern. Die Reisehöhe der abgeschossenen Boeing 777 betrug rund 10.000 Meter – ein Abschuss wäre also technisch möglich.



Die Geschosse können nach Angaben des Thinktanks Federation of American Scientists Sprengköpfe von bis zu 55 Kilogramm transportieren, der Gefechtskopf besitzt einen Zerstörungsradius von rund 20 Metern. Neben der russischen Armee verfügt auch die ukrainische Armee über Bestände des Buk-Systems. Ende Juni verkündeten prorussische Separatisten, dass sie ein Waffensystem des Typs Buks erbeutet hätten.

Wer kann ein solches System bedienen?

Um das System bedienen zu können, braucht es technisches Wissen und Erfahrung. Douglas Barrie, Sicherheitsexperte des International Institute for Strategic Studies, beschreibt das System als technisch hoch anspruchsvoll. "Man muss sich eingehend damit beschäftigen." Margarete Klein, Analystin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, sagt: "Das System hat einen Radar, eine Abschussrampe und ein Feuerleitsystem – das lernt man nicht in ein paar Tagen."



Soldaten, die ihren Grundwehrdienst in einer Abteilung der Luftabwehr absolviert haben, könnten das System aber ohne Probleme bedienen. Wie sieht es aber mit den Separatisten aus? Von ihnen ist nicht bekannt, dass sie eine derartig fundierte Ausbildung besitzen. Klein sagt dazu: "Die prorussischen Separatisten haben in den letzten Wochen Unterstützung bekommen. Viele Söldner aus Russland sind angeworben worden. Diese Kämpfer sind gut ausgebildet, haben entweder in der Luftabwehr oder in Tschetschenien oder Transnistrien gedient. Die könnten das System leicht steuern."

Könnte das Passagierflugzeug mit einer Militärmaschine verwechselt worden sein?

Das Buk-System unterscheidet sich fundamental von den kleinen Raketenwerfern, die auf die Schulter abgestützt abgefeuert werden. Allein die Reichweite des Systems setzt einen hohen Grad an Automatisierung voraus, der Schütze erkennt nicht mit bloßem Auge, auf was für ein Flugzeug er feuert.



"Das Buk-System klassifiziert Flugzeuge automatisch", sagt Wolfgang Richter, Militärexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Flugzeuge, zivile wie militärische, besitzen einen Transponder, der regelmäßig Signale sendet und anhand derer das Flugzeug eingeordnet wird. "Allerdings muss man die technischen Parameter des Radars davor ganz genau einstellen. Dabei kann es leicht zu Fehlern kommen. Man braucht dazu gut ausgebildete Leute", sagt Richter. Möglicherweise habe ein Fehler bei den Einstellungen dazu geführt, dass das Flugzeug falsch klassifiziert wurde. Eine andere Möglichkeit sei, dass die Soldaten im ostukrainischen Luftraum gar nicht mehr mit zivilen Flugzeugen gerechnet hätten. Margarete Klein glaubt nicht an eine geplante Aktion: "Ich glaube, ein gezielter Abschuss bringt keiner Seite etwas. Für mich deutet alles auf einen Bedienfehler hin."