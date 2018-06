Der Absturz der Malaysia-Airlines-Maschine ist nach ukrainischen Angaben durch einen "Druckabfall in Verbindung mit einer starken Explosion" verursacht worden. Dies habe die Untersuchung eines Expertengremiums ergeben, teilte der ukrainische Rat für Sicherheit und Verteidigung mit. Der Sprecher des Rates, Andrej Lysenko, sagte, die Erkenntnisse basierten auf der Auswertung der Black Box. Diese habe auch gezeigt, dass das Flugzeug von mehreren Raketensplittern getroffen wurde.

"Der Grund für die Zerstörung und den Absturz des Flugzeuges war ein massiver explosionsartiger Druckabfall, der durch die Durchlöcherung infolge einer Raketenexplosion entstand", sagte Lysenko.



Die Blackbox wird derzeit von der britischen Untersuchungsbehörde für Luftunfälle (AAIB) ausgewertet. Analysiert werden die Daten von einem internationalen Team unter Führung der Niederlande. Das leitende Niederländische Untersuchungsbüro für Sicherheit (OVV) wollte die ukrainischen Angaben bislang weder bestätigen noch dementieren. Das OVV wolle sich erst äußern, wenn sich ein vollständiges Bild der Vorgänge abzeichne, sagte Sprecherin Sara Vernooij.

Die Boeing 777 der Malaysia Airlines war am 17. Juli in der umkämpften Ostukraine abgestürzt. Kiew und die Separatisten werfen sich gegenseitig vor, das Flugzeug abgeschossen zu haben. An Bord der Maschine waren 298 Menschen, die meisten davon Niederländer.



Ukrainische Armee übernimmt Kontrolle über Teile des Absturzgebietes

Experten aus den Niederlanden und Australien waren am Montag von Donezk Richtung Grabowo aufgebrochen, um zu der Absturzstelle zu gelangen. Unter anderem sollten Gerichtsmediziner und unbewaffnete Polizisten nach bislang ungeborgenen Opfern suchen. Sie mussten jedoch wieder umkehren, heftige Kämpfe in der Ostukraine machten Bergungsarbeiten derzeit unmöglich, teilte das Justizministerium in Den Haag mit.

Die ukrainische Armee hat am Nachmittag das Absturzgebiet erreicht. Der Vieze-Regierungschef der selbsternannten Volksrepublik Donezk, Wladimir Antjufejew, teilte mit, die Truppen hätten Teile des Absturzortes unter ihre Kontrolle gebracht. Der Pressedienst der ukrainischen Armee für den Militäreinsatz erklärte, die Truppen seien in die Städte Schachtarsk und Tores eingedrungen. Auch um die Ortschaften Perwomajsk und Snischne gebe es Kämpfe mit prorussischen Separatisten mit dem Ziel der "vollkommenen Befreiung".

UN überprüft mögliche Kriegsverbrechen

Der Beschuss der Malaysia-Airlines-Maschine könnte sich nach UN-Einschätzung als Kriegsverbrechen erweisen. Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Navi Pillay, forderte eine "rasche, gründliche und unabhängige Untersuchung". Bei Kämpfen um Donezk und Luhansk hätten die ukrainische Armee wie die Separatisten schwere Waffen in bewohnten Gegenden eingesetzt, darunter Artillerie, Panzer und Raketen. Auch dies sei möglicherweise ein Kriegsverbrechen.



Russland forderte, die Ermittlungen zur Absturzursache unter die Leitung der Vereinten Nationen zu stellen. Eine solche Untersuchung sollte möglichst schnell beginnen, sagte Außenminister Sergej Lawrow. "Dafür sollte der Weltsicherheitsrat eine entsprechende Entscheidung treffen." Moskau sehe mit Besorgnis, dass einige Beteiligte versuchten, bilateral mit der Ukraine eine Untersuchung der Tragödie zu vereinbaren. Er warnte davor, dass Spuren verwischt werden könnten. Lawrow kritisierte zudem, dass eine vom ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko angeordnete Waffenruhe rund um die Absturzstelle von den Regierungstruppen nicht eingehalten werde.