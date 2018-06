Auf Bitten der Vereinten Nationen hat die ukrainische Armee nach eigenen Angaben ihre Offensive im umkämpften Osten des Landes ausgesetzt. Sie soll ermöglichen, dass internationale Experten zur Absturzstelle der Boeing 777-200 gelangen, die mutmaßlich die prorussischen Separatisten abgeschossen hatten.



Militärsprecher Olexij Dmytraschkiwski sprach von einem "Tag der Ruhe", mit dem das Militär einer Bitte von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon entspreche.



Zudem hat das ukrainische Parlament der Entsendung bewaffneter Ermittler aus den Niederlanden und Australien an den Absturzort des malaysischen Passagierflugzeugs zugestimmt. Laut der Internetseite des Parlaments sollen bis zu 700 niederländische Militärs und Nichtmilitärs zum Absturzort in der Nähe von Donezk entsendet werden können. Australien kann bis zu 250 Polizisten, Soldaten und Zivilisten schicken.

In der Region um die Absturzstelle gibt es seit Tagen heftige Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Separatisten. Am Donnerstag behauptete die ukrainische Führung, die Separatisten hätten den Zugang vermint. Reporter berichteten jedoch, man könne zur Absturzstelle gehen, von Minen könne keine Rede sein.

Luhansk von ukrainischer Armee umzingelt

Gleichzeitig hat es die ukrainische Armee nach eigenen Angaben geschafft, die von Separatisten kontrollierte Großstadt Luhansk fast völlig einzukesseln. Die Einwohner seien von der Lebensmittelversorgung abgeschnitten. Supermärkte, Lebensmittelläden und Märkte seien nur unregelmäßig geöffnet, teilten örtliche Behörden mit. Die Lieferungen von Lebensmitteln in die Stadt seien gestoppt worden. Die Vorräte würden mit jedem Tag geringer.

Die ukrainische Armee teilte mit, sie habe einen Korridor eingerichtet, durch den die Einwohner von Luhansk aus der Stadt fliehen könnten. Sie feuere auch nicht in Wohngebiete.

Seit Wochen überziehen sich die Separatisten, die Regierung in Kiew, Russland und westliche Staaten mit gegenseitigen Schuldzuweisungen. Nun warf Russland der Ukraine vor, bewusst internationale Ermittler vom Absturzort des malaysischen Flugzeugs MH17 fernzuhalten. Kiew wolle Beweise vernichten, die ihre Rolle bei der Katastrophe bloßstellen, sagte UN-Botschafter Witali Tschurkin russischen Medien zufolge. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko habe bereits vor Tagen eine Waffenruhe verkündet, die aber sofort gebrochen worden sei.



Krisentreffen in Minsk

Gespräche im weißrussischen Minsk könnten helfen, die verfahrene Situation aufzulösen. Die Separatisten bestätigten ihre Teilnahme, wie der Regierungschef der selbst ernannten Volksrepublik Donezk, Alexander Borodaj, sagte. Auch der russische Diplomat Michail Surabow bestätigte seine Teilnahme. Zudem werden Vertreter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und der Führung in Kiew erwartet. Der Termin ist noch offen. Im Juni waren mehrere ähnliche Treffen ergebnislos verlaufen.

Die Aufständischen werden verdächtigt, am 17. Juli ein Passagierflugzeug von Malaysia Airlines mit 298 Menschen an Bord im umkämpften Osten der Ukraine abgeschossen zu haben. Wegen der Kämpfe in der Umgebung zwischen den Rebellen und den Regierungstruppen konnten sich internationale Ermittler seit Tagen nicht an den Absturzort nahe der Großstadt Donezk begeben. Dort sollen unter den Trümmern noch bis zu 80 Leichen liegen.



Den Großteil der Opfer nahmen niederländische Fachleute mit nach Amsterdam, wo sie identifiziert werden sollen. Weil EU und USA davon überzeugt sind, dass Russland die Separatisten unterstützt und sie nicht von ihrem umstürzlerischen Tun abhält, verhängten sie Sanktionen. Russland drohte mit Preissteigerung für Energie. Ukraine und Russland beschränkten gegenseitig ihren Außenhandel.