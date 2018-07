Russland hat nach Erkenntnissen der US-Regierung einen zentralen Kernwaffen-Abrüstungsvertrag verletzt. "Das ist eine sehr ernste Angelegenheit, die wir seit einiger Zeit versucht haben, mit Russland anzusprechen", erklärte ein Vertreter der Regierung in Washington am Montag. In welcher Form Russland gegen das zu Zeiten des Kalten Krieges geschlossene Abkommen verstoßen haben soll, erläuterte er nicht.



Wie mehrere US-Medien berichten, habe die Regierung in Moskau nach Ansicht der Amerikaner unerlaubt eine landgestützte Mittelstreckenrakete getestet. Damit habe Russland gegen den Washingtoner Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme (INF-Vertrag) verstoßen, sagte ein hochrangiger Vertreter der US-Regierung, der nicht namentlich genannt werden wollte, am Montag der Nachrichtenagentur AFP.



Präsident Barack Obama habe die US-Erkenntnisse am Montag in einem Brief an Kremlchef Wladimir Putin dargelegt, berichtete zuvor bereits die New York Times. Das Weiße Haus in Washington spricht demnach von einer "ernsthaften Verletzung" des Abkommens. Obama wolle die Angelegenheit durch einen Dialog auf hoher Ebene klären lassen.

Der INF-Vertrag, der 1987 zwischen dem damaligen Sowjetführer Michail Gorbatschow und US-Präsident Ronald Reagan abgeschlossen wurde, bezieht sich auf Marschflugkörper (Cruise Missiles) mit Reichweiten von 500 bis 5.500 Kilometern. Er verbietet die Produktion, den Besitz sowie den Test von Mittelstreckenraketen.

Im Januar hatte die New York Times berichtet, Russland habe 2008 damit begonnen, einen neuen bodengestützten Marschflugkörper zu testen. US-Außenamtssprecherin Jen Psaki hatte damals gesagt, sie könne den Inhalt des Zeitungsberichts nicht bestreiten.