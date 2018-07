Die amerikanische Regierung hat verstärkte Sicherheitsmaßnahmen an Flughäfen mit Direktverbindungen in die USA angekündigt. Einen konkreten Grund nannte das Heimatschutzministerium in einer am Mittwoch verbreiteten Erklärung nicht. Man habe die Verbündeten über neue und relevante Erkenntnisse informiert und verhandele mit der Luftfahrtbranche, wurde Heimatschutzminister Jeh Johnson zitiert. Die Neuerungen würden in den nächsten Tagen eingeführt, also zu Beginn der Hauptreisezeit im Sommer.



Hintergrund sei die Sorge, dass sich Al-Kaida-Mitglieder in Syrien und Jemen zusammengeschlossen hätten, um Bomben zu entwickeln, die dem Sicherheitspersonal entgehen und an Bord von Flugzeugen mit dem Ziel USA geschmuggelt werden könnten, hieß es aus Regierungskreisen. Um was für einen Sprengsatz es sich dabei handelt, wurde nicht gesagt.



Betroffen von den verschärften Vorkehrungen seien Flughäfen in Europa, Afrika und dem Nahen Osten. Es solle zusätzliche Überprüfungen der Schuhe und des Handgepäcks von Passagieren geben. Er habe die Transportsicherheitsbehörde TSA mit der Umsetzung der Maßnahmen betraut, so Heimatschutzminister Johnson. Details zu einzelnen Airports oder Ländern wurden zunächst nicht genannt.



In der Vergangenheit hatten sich US-Regierungsvertreter alarmiert über nicht metallene Bomben gezeigt, die operativ in den Körper des Reisenden implantiert werden könnten. Abtastkontrollen oder Metalldetektoren wären in diesem Fall wirkungslos.