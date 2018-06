Ein Mann in einer afghanischen Militäruniform hat auf dem Militärstützpunkt Camp Qargha auf ausländische Soldaten der internationalen Schutztruppe Isaf geschossen. Bei dem Anschlag wurde ein US-Soldat wurde getötet. Mindestens 14 Isaf-Soldaten wurden verwundet, darunter auch ein deutscher General. Er sei außer Lebensgefahr und werde medizinisch versorgt, teilte das Einsatzführungskommando der Bundeswehr in der Nähe von Berlin mit. Neben den ausländischen Verletzten seien auch drei afghanische Soldaten verwundet worden.



Zu der Identität des Täters gibt es widersprüchliche Angaben. Ein Sprecher des afghanischen Verteidigungsministeriums, General Mohammed Sahir Asimi, sagte, ein "Terrorist in einer Armeeuniform" habe das Feuer auf afghanische und ausländische Militärs eröffnet. Ob der Angreifer tatsächlich Soldat war, sagte Asimi nicht, gab aber bekannt, dass der Angreifer erschossen worden sei.



Der afghanische Präsident Hamid Karsai verurteilte die Tat und beschuldigte Staatsfeinde, für den Anschlag verantwortlich zu sein. Diese wollten nicht, dass Afghanistan starke Institutionen bekomme, sagte Karsai.



Aus der afghanischen Armee hingegen hieß es, der Schütze sei ein Soldat gewesen, der nach einem Streit auf seine Ausbilder geschossen habe. Das Einsatzführungskommando der Bundeswehr machte keine genaueren Angaben zum Täter, vermutete aber ebenfalls, dass es sich bei dem Vorfall um einen "Innentäterangriff" handelte.

Bei dem getöteten Soldaten handelt es sich Medienberichten zufolge um einen US-Generalmajor. Die New York Times berichtete unter Berufung auf einen nicht namentlich genannten ausländischen Militärvertreter, dass der Generalmajor das hochrangigste Opfer ist, das die US-Armee und die Isaf in dem seit mehr als zwölf Jahre andauernden Afghanistan-Krieg zu beklagen haben.



Der Anschlag ereignete sich während eines Treffens mit afghanischen Führungspersönlichkeiten in dem Camp am westlichen Rand von Kabul. Zu einem sogenannten Key Leader Engagement im Ausbildungszentrum Qargha kommen gewöhnlich einflussreiche Vertreter der afghanischen Gesellschaft wie Dorfälteste, Bürgermeister oder Gouverneure zusammen. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen handelt es sich mit diesem Attentat um den fünften Innentäterangriff dieses Jahr in Afghanistan. In der Vergangenheit gab es wesentlich mehr derartige Attentate aus den eigenen Reihen, gegen die sich die ausländischen Truppen nur schwer wappnen können.

225 Soldaten in Kabul stationiert

Die Bundeswehr äußerte sich nicht dazu, ob der verwundete deutsche General ausgeflogen wird. Der Soldat sei in Kabul stationiert, wo derzeit noch rund 225 Bundeswehrsoldaten im Dienst sind. Insgesamt befinden sich noch 1.900 deutsche Soldaten in Afghanistan im Einsatz, die meisten von ihnen in Masar-i-Scharif im Norden des Landes.

Im Mai 2011 wurde schon einmal ein deutscher General bei einem Attentat in Afghanistan verwundet. Markus Kneip, der damalige Regionalkommandeur im Norden, überlebte einen Bombenanschlag im Ort Talokan bei Kundus. Zwei deutsche Soldaten wurden dabei getötet und fünf weitere zum Teil schwer verwundet. Beim bisher schwersten Angriff eines sogenannten Innentäters auf die Bundeswehr wurden im Februar 2011 in der Provinz Baghlan drei deutsche Soldaten getötet, als ein afghanischer Soldat am Stützpunkt OP North das Feuer auf sie eröffnete.

Der Kampfeinsatz der Nato in Afghanistan läuft zum Jahresende hin aus. Anschließend sollen noch etwa 800 Bundeswehrsoldaten im Land bleiben, um afghanische Streitkräfte zu beraten und auszubilden. Die Offiziersschule in Camp Qargha wird von britischen Ausbildern geleitet, die derzeit afghanische Offiziere auf ihre Verantwortung für die Zeit nach dem Abzug aller ausländischen Kampftruppen vorbereitet.