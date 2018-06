Seit 2012 sitzt der WikiLeaks-Gründer Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London fest, um einer möglichen Auslieferung nach Schweden zu entgehen. Dort hat er heute angekündigt, die Botschaft verlassen zu wollen. Wann genau und wie er seine Auslieferung umgehen will, ließ er allerdings offen. Assange fürchtet nämlich, von Schweden an die USA ausgeliefert zu werden, wo ihm die Todesstrafe drohen könnte. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu seinem Fall.



Wird Julian Assange die Botschaft verlassen?

Erst einmal nicht. "Ich werde die Botschaft bald verlassen", lautete zwar der entscheidende Satz der Pressekonferenz am Montagvormittag. Doch den Behörden will sich Assange nicht stellen. WikiLeaks-Sprecher Kristinn Hrafnsson sagte nach der Pressekonferenz: Er sei bereit, die Botschaft zu verlassen, wenn Großbritannien ihm sicheres Geleit garantieren könne. Es gebe aber keine Pläne, sich freiwillig zu stellen. "Der Plan ist, wie die ganze Zeit, die Botschaft zu verlassen, sobald die britische Regierung ihren Verpflichtungen in Bezug auf internationale Vereinbarungen nachkommt", wird Hrafnsson vom Guardian zitiert. Es sei mehr eine Hoffnung als ein Plan, die Botschaft bald verlassen zu können, teilte der Sprecher noch mit. Im Wissen, dass Großbritannien neben den USA und Schweden das Asyl Ecuadors für Assange nicht anerkennt.



Die Verhandlungen zwischen Ecuador und Großbritannien über eine Reisefreiheit für den 43-jährigen stecken nach wie vor fest, bestätigte Ecuadors Außenminister Ricardo Patino, der mit Assange die Pressekonferenz gab. Er kündigte ein baldiges Treffen mit seinem britischen Amtskollegen an. Doch ob sich die Asyl-Aussichten für den Australier inzwischen verbessert haben, ist fraglich.

Ebenfalls vage blieb Assange bei der Angabe, warum er die Botschaft verlassen wolle. "Möglicherweise aus anderen Gründen, als von Murdochs Presse und Sky News genannt werden", sagte er. Der britische Nachrichtensender Sky News und andere Medien des Konzern von Rupert Murdoch hatten am Sonntag berichtet, Assange leide an schweren Gesundheitsproblemen und wolle sich deshalb den Behörden stellen. Er habe Herzprobleme, ein chronisches Lungenleiden und gefährlich hohen Blutdruck.

Ist Assange krank?

Zumindest angeschlagen. Jeder, der zwei Jahre in einem geschlossenen Gebäude und ohne direktes Sonnenlicht verbringt, würde das spüren, sagte Assange zu den Gerüchten über seinen Gesundheitszustand. Während seines Auftritts sah er bleich und müde aus. 2010 gab es zudem bereits Meldungen über eine chronische Lungenerkrankung des WikiLeaks-Gründers.

Weshalb verlangt Schweden seine Auslieferung?

Assange wird vorgeworfen, sich im August 2010 an zwei schwedischen Frauen sexuell vergangen zu haben. Deshalb gab es ursprünglich einen Haftbefehl wegen des Verdachts der Vergewaltigung, der aber fallen gelassen wurde. Nun wird er wegen sexueller Vergehen beschuldigt. Schweden gibt an, den WikiLeaks-Gründer erst einmal zu den Vorwürfen befragen zu wollen. Eine Befragung in der ecuadorianischen Botschaft lehnen die Ankläger aber ab. Der Australier bestreitet die Taten und spricht von politisch motivierter Verfolgung: Er befürchtet eine Auslieferung von Schweden an die USA, weil WikiLeaks geheime Dokumente zu den Kriegen im Irak und Afghanistan und Zehntausende Diplomatendepeschen veröffentlicht hatte.

Mitte Juli scheiterten Assanges Anwälte damit, den Haftbefehl der Stockholmer Staatsanwaltschaft aufheben zu lassen. Sie hatten argumentiert, dass die schwedischen Behörden den Fall nicht schnell genug bearbeiteten, Haftbefehl und jahrelange Isolation seien unverhältnismäßig. Nach Assanges Pressekonferenz am Montag kündigten seine Verteidiger dem Guardian zufolge an, gegen die Stockholmer Gerichtsentscheidung in Berufung zu gehen.

Zudem gibt es Zweifel, ob die Grundlage für das Auslieferungsgesuch, der europäische Haftbefehl, überhaupt ausreichend ist für eine bloße Anhörung Assanges.