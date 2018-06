Der UN-Sicherheitsrat kommt auf Antrag Russlands am heutigen Abend für eine Sondersitzung zur humanitären Situation in der Ukraine zusammen. Zuvor hatte Russlands UN-Botschafter Witali Tschurkin mehrfach die verschlechterte Lage der Menschen im Osten der Ukraine thematisiert.



Unterdessen geht der Angriff ukrainischen Armee auf Donezk weiter. Am frühen Abend kam es nach Angaben des Stadtrates in einem Vorort der ostukrainischen Stadt zu schweren militärischen Auseinandersetzungen. Dabei sollen auch mindestens zwei Zivilisten getötet worden sein. In den letzten Tagen war die ukrainische Armee weiter auf Donezk vorgerückt. Die ostukrainische Stadt mit rund einer Million Einwohnern ist eine der letzten Bastionen der Separatisten. Beobachter schließen einen Beschuss der von prorussischen Rebellen besetzten Industriestadt nicht aus.

In dem südwestlichen Vorort Marinka soll es bereits am Vormittag zu Kämpfen zwischen der Armee und Aufständischen gekommen sein. Das berichtete ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP. Das Bürgermeisteramt hatte mitgeteilt, dass bei nächtlichen Angriffen mit Mörsergranaten ein Elektrizitätswerk in der Nähe von Marinka beschädigt worden sei. Regierungstruppen sollen dort einen wichtigen Kontrollpunkt eingenommen haben.

Nach einem dringenden Appell der Regierungstruppen haben viele Einwohner Donezks bereits die Stadt verlassen. Die Regierungskräfte würden eine massive Offensive vorbereiten, sagte Andrej Lyssenko vom Sicherheitsrat in Kiew. Der umkämpfte Flughafen ist mittlerweile geschlossen, Busse und Züge verkehren noch.



Nach UN-Angaben sind in den vergangenen Wochen täglich 1.200 Menschen vor den Kämpfen aus den Rebellenhochburgen Donezk und Luhansk geflohen. Ein weiteres Problem sei die eingeschränkte Wasserversorgung in Luhansk. Beobachter sprechen von einer "humanitären Katastrophe".

USA besorgt über russische Grenztruppen

Unterdessen zeigten sich die USA mit Blick auf die Verstärkung der russischen Grenztruppen besorgt. Nach Angaben von Pentagonsprecher John Kirby stehen derzeit rund 10.000 russische Soldaten auf der russischen Seite bereit.



Das Entscheidende sei aber, dass die Truppen im Grenzgebiet immer besser ausgerüstet würden, etwa mit Artillerie sowie mit Spezialkräften. Zudem befänden sich die Truppen derzeit näher an der Grenze als noch im Frühjahr, sagte Kirby



Schätzungen zufolge wurden bei den Kämpfen in der Ostukraine schon mehr als 2.000 Menschen getötet. Seit Jahresbeginn sollen bereits 730.000 Menschen wegen der Kämpfe in der Ostukraine Zuflucht in Russland gesucht haben. Das teilten russische Behörden dem Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen mit – wobei diese Zahlen nicht von unabhängiger Stelle überprüft werden können.