Das US-Repräsentantenhaus hat zusätzliche Mittel für den Kampf gegen die illegale Einwanderung freigegeben, auch um die wachsende Zahl minderjähriger Migranten aus Lateinamerika zu bewältigen. Die von den Republikanern dominierte Parlamentskammer entschied mit 223 zu 189 Stimmen, der Regierung weitere 695 Millionen Dollar (517 Millionen Euro) zur Verfügung zu stellen. Damit soll vor allem eine schnellere Abschiebung der Migranten gewährleistet werden.

Die Summe ist allerdings nur ein geringer Teil der 3,7 Milliarden Dollar, die Präsident Barack Obama zur Lösung der Krise beantragt hatte. Nach seinem Willen soll das Geld nicht nur dazu dienen, die Arbeit der Grenzschützer zu sichern und die Einstellung zusätzlicher Richter zu finanzieren. Vielmehr soll es auch in ein Programm fließen, das eine Arbeitserlaubnis für jene Migranten vorsieht, die als Kinder illegal in die USA gebracht wurden. Dieser Ausgabenpunkt taucht jedoch in einer zweiten vom Repräsentantenhaus abgesegneten Vorlage nicht auf.

Seit Oktober sind mehr als 57.000 unbegleitete Minderjährige illegal über die US-Südgrenze gekommen. Die meisten stammen aus El Salvador, Guatemala und Honduras. Obama dringt auf umfassende Maßnahmen, um der Krise zu begegnen. Politiker beider Parteien sind sich einig, dass die Einwanderungsgesetzgebung dringend reformiert werden muss, doch gehen die Ansichten erheblich auseinander, was geschehen soll. Vor der Kongresswahl im November droht die Einwanderungsfrage zunehmend zum Wahlkampfthema zu werden.

Obama verurteilte das Vorgehen der Republikaner. Seine Partei warnte die Republikaner davor, die Wählerschaft mit lateinamerikanischen Wurzeln über Jahre hinweg zu verprellen. Der Gesetzesentwurf, der auch die Abschiebung von Minderjährigen in ihre Heimatländer erleichtern soll, hat nur wenig Chancen, die Zustimmung des demokratisch dominierten Senats zu erhalten. Auch Obama dürfte ihn in der aktuellen Form kaum unterzeichnen. Er kündigte an, Mittel umschichten zu müssen, wenn der Kongress nicht wie gefordert zusätzliche Mittel freigebe.



Auch Aktivisten und Demokraten äußerten scharfe Kritik. Die demokratische Minderheitsführerin Nancy Pelos kritisierte die Abstimmung als "skrupellos". Der republikanische Mehrheitsführer John Boehner dagegen sagte, es handele sich um ein "verantwortungsvolles Gesetz", das helfe, "die Grenzen zu sichern und die sichere und rasche Rückkehr dieser Kinder in ihre Heimatländer zu gewährleisten".

Obama soll große Lösung planen – ohne den Kongress

Nach einem Bericht der Washington Post plant Obama noch ein viel weiter gehendes Programm. Dieses soll einen Großteil der elf Millionen illegalen Immigranten vor der Ausweisung schützen. Obamas Mitarbeiter hätten mehrere Optionen diskutiert, die diesen Menschen gesetzlichen Schutz und eine Arbeitserlaubnis gewähren würden. Das Programm soll gesetzestreue, illegale Immigranten umfassen, die entweder mit US-Bürgern eng verwandt sind oder die bereits eine gewisse Anzahl von Jahren in den USA wohnen. Dies könnte bis zu fünf Millionen Menschen betreffen.



Die Maßnahme soll sich an dem 2012 erlassenen Programm Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) orientieren. Dies erlaubt es Kindern und Jugendlichen, die vor dem Jahr 2007 eingereist sind, einen zweijährigen Abschiebeaufschub zu beantragen. Im Rahmen des DACA können sie eine Arbeitserlaubnis erhalten und den Führerschein erwerben.

Vom Präsidenten aufgelegte Programme bedürfen zwar nicht der Zustimmung des US-Kongresses, dürfen aber etwa keine Generalamnestie für illegal Eingereiste aussprechen. Unterstützung könnte Obama dabei auch von Unternehmern erfahren, wenn illegale Immigranten künftig legal arbeiten dürften. Zudem sichere dies Wählerstimmen von Einwanderern, hieß es.