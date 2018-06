Der türkische Regierungschef und Präsidentschaftskandidat Recep Tayyip Erdoğan hat eine Journalistin als "schamlose Frau" bezeichnet. Die Reporterin Amberin Zaman hatte in einer Fernsehsendung kritische Fragen gestellt. Erdoğan attackierte sie daraufhin in einer Wahlkampfveranstaltung in Malatya im Osten der Türkei: Zaman sei "eine Militante in Gestalt einer Journalistin" und "eine schamlose Frau". Er fügte an: "Erkenne deinen Platz."



Der Präsidentschaftskandidat der islamisch-konservativen AKP warf Zaman vor, die "zu 99 Prozent muslimische" Gesellschaft der Türkei beleidigt zu haben. Zuvor hatte die Journalistin, die für die Zeitungen Economist und Taraf arbeitet, den Erdoğan-Konkurrenten Kemal Kiliçdaroğlu in einer TV-Debatte gefragt, ob muslimische Gesellschaften überhaupt in der Lage seien, ihre Autoritäten infrage zu stellen.

Zaman reagierte auf Erdoğans Beschimpfungen in ihrer Taraf-Kolumne "Sei immer zuerst Mensch!". Darin warf sie Erdoğan vor, eine muslimische Frau zu lynchen, nur weil sie dessen Handlungen beschreibe. Regierungstreue Medien hätten eine Schmierkampagne gegen sie gestartet. Sie sei als "Judenschlampe" beschimpft worden, die den Dschihadisten im Irak am besten als "Konkubine" diene.

Der Economist solidarisierte sich mit seiner "weithin respektieren" Journalistin. "Unter Erdoğan ist die Türkei zu einem immer schwierigeren Ort für unabhängigen Journalismus geworden", schrieb die Redaktion.



Erst in der vergangenen Woche hatte ein anderes Führungsmitglied der AKP mit frauenfeindlichen Bemerkungen für Aufsehen gesorgt: Vize-Regierungschef Bülent Arinç hatte lautes Frauenlachen in der Öffentlichkeit als unschicklich bezeichnet und damit vor allem den Protest junger Türkinnen provoziert.