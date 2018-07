Polens Ministerpräsident Donald Tusk wird offenbar neuer EU-Ratspräsident. Zwar ist die Personalie noch nicht offiziell – eine ungewollt öffentliche Äußerung von Amtsinhaber Herman Van Rompuy legt aber nahe, dass die Berufung so gut wie sicher ist.



Als die EU-Staats- und Regierungschefs zu Beginn ihres Gipfeltreffens in Brüssel in den Sitzungssaal kamen, zeichneten Kameras auf, wie Zyperns Präsident Nikos Anastasiades den bereits an seinem Platz sitzenden Van Rompuy fragt: "Haben wir Neuigkeiten? Ich habe gehört, das mit Donald ist ok?" Van Rompuy antwortet daraufhin: "Ja, aber behalt es noch für dich."



Neben der Nachfolge für Van Rompuy wollen die EU-Staats- und Regierungschefs auch über die Neubesetzung des Postens der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton entscheiden. Hier gilt die italienische Außenministerin Federica Mogherini als Favoritin.