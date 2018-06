Personalfragen sind in der Politik immer Machtfragen. Das gilt besonders auf EU-Ebene, nur dass sie dort noch komplizierter sind. Schließlich geht es um die Interessen von 28 Ländern. Also müssen die Staats- und Regierungschefs an diesem Samstag schwierige Kompromisse und Deals schließen.

Auf ihrem Sondertreffen wollen sie nach dem Machtkampf um Jean-Claude Juncker als neuem Präsidenten der Europäischen Kommission im zweiten Anlauf über die Nachfolger der Außenbeauftragten Catherine Ashton und des scheidenden Ratspräsidenten Hermann Van Rompuy entscheiden. Damit sind noch weitere Spitzenposten in der Gemeinschaft verknüpft, wie der künftige Vorsitzende der Euro-Gruppe und die Aufgabenverteilung in der neuen Kommission.

Ursprünglich sollten die Personalentscheidungen bereits kurz nach der Nominierung Junckers fallen. Die Regierungschefs konnten sich jedoch nicht einigen. Widerstand entzündete sich vor allem an der von den Sozialdemokraten und Sozialisten als neue Außenbeauftragte nominierten italienischen Außenministerin Frederica Mogherini. Den Konservativen gilt die 43-Jährige, die erst seit März im Amt ist, als zu unerfahren, den Osteuropäern als zu russlandfreundlich. Deshalb wollten beide sie eigentlich verhindern.

Nun soll Mogherini es trotzdem werden. Denn die Konservativen erkennen an, dass die Sozialdemokraten Zugriff auf diesen Posten haben, da sie die Wahl des Konservativen Juncker im EU-Parlament unterstützt haben. Die Sozialdemokraten wiederum bestehen auf Mogherini, weil sie Italiens Premier Matteo Renzi belohnen wollen, der bei der Europawahl in seinem Land gut abschnitt. Also wird wohl auch Angela Merkel zustimmen, obwohl es in manchen EU-Ländern auch deshalb Bedenken gibt, da Italien mit Mario Draghi bereits den EZB-Chef stellt.

Merkel contra Hollande

Weil es zwischen den Spitzenämtern in der EU auch sonst "viele Abhängigkeiten" gibt, wie es Merkel ausdrückt, wird auch um die Besetzung der Kommission hart gerungen. Dabei geht es vor allem um den Wirtschafts- und Währungskommissar. Frankreichs Präsident François Hollande hat dafür seinen früheren Finanzminister Pierre Moscovici nominiert. Den will Merkel aber um jeden Preis verhindern, weil Moscovici in seiner Amtszeit die hohe französische Neuverschuldung verantwortete. Sie befürchtet daher, dass er als EU-Kommissar die Forderung Hollandes unterstützen würde, die Defizitgrenze im europäischen Stabilitätspakt aufzuweichen und seinem Land mehr Zeit zu geben, sie einzuhalten.

Als Drohung an Frankreich hat Merkel sich in dieser Woche während eines Besuch bei Spaniens Ministerpräsidenten Mariano Rajoy dafür eingesetzt, dessen Finanzminister Luis de Guindos zum hauptamtlichen Euro-Gruppen-Chef zu machen, einen Konservativen und Befürworter des harten Sparkurses der Kanzlerin. Derzeit übt der Niederländer Jeroen Dijsselbloem den Job nebenamtlich aus. Er hatte sich Hoffnungen gemacht, das Amt zu behalten. Dijsselbloem ist Sozialdemokrat, aber kein Anhänger einer ausufernden Staatsverschuldung.

Im Gegensatz zu Merkel möchte Juncker das Amt des Währungskommissars und Aufsehers über die Stabilitätskriterien einem Sozialdemokraten übertragen. Sein Kalkül: Der müsste dann seinen Parteifreunden in Paris und Rom klar machen, dass sie die Schuldengrenze zu beachten haben, und dies notfalls mit Strafauflagen durchsetzen.



Zwar ist Juncker nach den EU-Verträgen formal frei darin, die Ressorts in der Kommission zu verteilen; die Mitgliedsländer schlagen lediglich die Personen vor. Allerdings bestehen vor allem die großen Länder darauf, wichtige Posten zu besetzen. So hat Merkel bereits verlauten lassen, dass der deutsche Kommissar Günther Oettinger Handelskommissar werden soll. Bisher ist er für das Ressort Energie zuständig.



Und so werden die Regierungschefs bei ihrem Treffen wahrscheinlich auch über die anderen für Wirtschafts- und Finanzfragen entscheidenden Personalien beraten. Schließlich sind das die zentralen Politikfelder der EU.